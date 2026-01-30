Від сильних морозів до +9 і назад: лютий готує харків’янам температурні коливання

Лютий вирішив підморозити місто

У Харкові найближчі тижні обіцяють справжні температурні "гойдалки". Погода змінюватиметься різко — від суворих морозів до відчутного потепління, але вже в середині лютого зима знову нагадає про себе стабільними "мінусами".

Загалом лютий у місті виглядає контрастним: початок — із тріскучими морозами, середина — із майже весняним теплом, а друга половина — знову під владою зими. Детальніше про погоду написав "Телеграф", взявши дані зі "Meteo".

Чому лютий у Харкові буде непередбачуваним

Кінець січня — різке похолодання

Передостанній день січня ще виглядає відносно м’яким — близько -2…+1 °C. Проте вже наступної доби температура стрімко падає: у суботу очікується до -11 °C вночі. Це стане лише початком холодної хвилі.

Погода у Харкові. Фото: Meteo

Перші дні лютого — пік морозів

Найсильніші морози прогнозують на початок місяця. У неділю стовпчики термометрів можуть опуститися до -21 °C, а в понеділок — навіть до -24 °C. Денна температура також залишатиметься дуже низькою — у межах -17…-12 °C. Така погода супроводжуватиметься хмарністю та періодичним снігом.

Поступове потепління з 9 лютого

Після 6-7 лютого мороз почне слабшати. Температура підніметься до -9…-5°C, а вже ближче до 9-12 лютого можливий перехід через нуль. У деякі дні синоптики прогнозують +1…+3 °C. Відлига може спричинити ожеледицю.

Найкомфортнішим виглядає період 13-14 лютого, коли вдень очікується до +5…+7 °C. Це стане коротким перепочинком від зимового холоду.

Із середини лютого — зима повертається

Втім, потепління не затримається. Уже з 15-16 лютого температура знову піде вниз — до -5°C, а вночі можливі ще нижчі показники. Надалі мороз посилиться: у третій декаді місяця прогнозують -12…-14°C уночі та близько -7…-4°C удень. Хоча з 26 лютого стовпчики знову поповзуть вгору до +1…+4°C. Можливі опади у вигляді мокрого снігу або дощу.

Раніше "Телеграф" писав, що лютий принесе снігопади, дощі та аномальні температури. Синоптик дав прогноз на місяць.