Українці масово відмовляються від пісень відомого співака: він раптово став "російським" (фото)

Британець опублікував фото у російській шапці-вушанці

Британський співак Джеймс Блант раптово вирішив "погратися в стиль" і виклав фото в російській армійській вушанці — але замість лайків отримав хвилю хейту від українців. У підсумку артист, якого й так слухали не всі, став закенселеним — бо виглядати як фанат радянського вайбу у 2026 році — дуже сумнівний піар-хід.

Соцмережі буквально вибухнули хейтом у бік співака. У коментарях з'явилися навіть наші селебріті, які вже встигли розкритикувати свого британського колегу. Фото із радянською символікою Блант виклав у Threads.

Джеймс Блант у радянській шапці-вушанці. Фото: threads

Зокрема, відреагували: музикант і військовослужбовець Коля Сєрга, комік Артем Дамницький, співак Артем Пивоваров, інтерв'юер Анатолій Анатоліч, екс "холостяк" і ветеран війни Олександр "Терен":

"Man, stop doing this shit. Take that crap off, crumple it up, flush it down the toilet. And wash your head — both outside and inside" ("Чувак, припини робити це л*йно. Зніми це барахло, зімни його, змий в унітаз. І помий голову — і зовні, і зсередини");

"You look so cringe, You look so cringe, You look so cringe, it’s true…" ("Ти виглядаєш крінжово");

"Прийшов насипати, а тут вже давно насипано";

"Are you DOVBO*OB?";

"How to say that you support terrorists without saying it" ("Як сказати, що підтримуєш терирозм, не кадучи цього").

Українські зірки захейтили Джеймса Бланта. Фото: Threads

Паралельно в українському сегменті соцмереж почали з’являтися заклики відмовитися від прослуховування музики Бланта. АЛе й ту не обійшлося без іронії. Частина користувачів жартує, що співак у цій шапці більше схожий на Ксенію Собчак, ніж на самого себе. Інші пишуть, що "і до цього не слухали, нічого не втратили". Дехто взагалі зізнається, що вперше дізнався про існування артиста саме через цей скандал.

Українці "скасовують" Джеймса Бланта. Фото: Threads

Нагадаємо, що Джеймс Блант — британський поп-рок співак і автор пісень, який "вистрілив" у середині 2000-х. Його фішка — емоційні треки про кохання та розставання під гітару. Найпопулярніші його пісні: "You’re Beautiful", "Goodbye My Lover", "Same Mistake".

