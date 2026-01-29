Ультраполярний холод накриє Харків. Коли буде до -26 градусів

Аномально холодна погода триматиметься кілька днів

У Харкові найближчими днями довгоочікуване тепло зміниться сильними морозами. "Мінуси" повернуться у місто вже після 30 січня.

Про це начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів "Телеграфу" у матеріалі "В Україну йде ультраполярне вторгнення: наскільки похолодає та коли чекати відлиги".

За його словами, вже 30 січня погода почне кардинально змінюватися. Тепле повітря з південних морів зміниться холодним з північних широт, почне сніжити.

"На черзі різке, інтенсивне, але не тривале похолодання", — сказав синоптик.

Постригань наголосив, що у період 31 січня — 4 лютого унаслідок ультраполярного вторгнення з акваторії Карського моря прогнозується аномально холодна погода. Таким чином сухе, арктичне повітря стрімко посилить морози до сильних: вночі -18 …23°С, вдень -10 …15°С.

Додамо, що за даними порталу meteofor.com, вже у ніч на 31 січня в Харкові стовпчик термометра покаже до -8 градусів. Пік морозів припаде на 1,2 та 3 лютого. В цей період вночі повітря охолоне до -23 градусів. Однак навіть 4 лютого вдень температура повітря становите -10 градусів, вночі сягне -18 градусів.

Погода в Харкові на тиждень. Дані: meteofor.com

Водночас Укргідрометцентр прогнозує морози в Харкові до -24 градусів в ніч на 2 лютого. Вдень стовпчик термометра покаже до -14 градусів.

Погода в Харкові на 2 січня. Дані: Укргідрометцентр

При цьому портал sinoptik.uа прогнозує, що морози почнуться вже з 30 січня, їх пік припаде на 2 та 3 лютого. Вночі стовпчик термометра покаже до -26 градусів, а вдень — до -17 градусів.

Погода в Харкові на тиждень. Дані: sinoptik.uа

Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди чекати українцям в лютому та чи прийдуть сильні морози ще раз.