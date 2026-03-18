Понад 500 тисяч носіїв: де на другому кінці світу живе українська мова

Перша хвиля мігрантів приїхала туди понад 100 років тому

Українська мова живе далеко за межами України. Однією з найбільших її спільнот у Латинській Америці є українська діаспора Аргентини, яка налічує понад 350-500 тисяч осіб і є другою за величиною після Бразилії.

Перша організована хвиля українських іммігрантів прибула в Аргентину ще в 1897 році, здебільшого з Галичини, щоб оселитися у провінції Місьйонес, як написали у "ukraineworld".

Попри складні умови, українці облаштували сільськогосподарські угіддя, вирощували мате, тютюн і рис, а згодом вплив української громади поширився на промисловість, енергетику та освіту. Зберегти українську мову допомогли родини, суботні школи, культурні та релігійні спільноти, де українська звучить у побуті та під час свят.

Аргентина. Фото: Телеграф

Сьогодні нащадки іммігрантів продовжують підтримувати мову як символ культурної спадщини, одночасно інтегруючись в аргентинське суспільство. Українська мова в Аргентині — не офіційна, але вона залишається живою, зберігаючи зв’язок поколінь і унікальні традиції, нагадуючи про багатий внесок українців у розвиток країни.

