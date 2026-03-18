Коли Великдень у 2026 році у православних і католиків та чому виникає плутанина

Свято цього року буде у квітні, але дати у католиків та православних відрізняються

Великдень — велике релігійне свято, яке щороку відзначається у різні дати. Правила, за якими розраховується дата свята, було встановлено ще IV столітті. Також різняться дати у різних конфесій.

"Телеграф" розповідає, як розраховується дата Великодня і в які дати у 2026 році свято буде у римо-католиків, греко-католиків та православних.

Чому дата Великодня плаваюча?

Існують правила, встановлені ще IV столітті, за якими розраховується дата свята. Згідно з ними, Великдень святкується першої неділі після першої весняної повні.

Точкою відліку є день весняного рівнодення (21 березня). Повний місяць настає кожні 29 днів, тому "місячний Великдень" щороку випадає на різні числа. Ще одне правило — свято завжди має бути у неділю.

Враховуючи всі ці фактори, Великдень може випадати на будь-яку неділю у період з 4 квітня до 8 травня (за григоріанським стилем). Тож щороку дата свята відрізняється.

Великдень в Україні. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Коли Великдень у 2026 році?

У 2026 році дати Великодня у християн західного та східного обрядів відрізнятимуться на один тиждень. Різниця виникає через використання різних календарів (григоріанського та юліанського) для розрахунку дня рівнодення та повного місяця.

У римо-католиків – 5 квітня.

У греко-католиків – 12 квітня.

У православних – 12 квітня.

Несподівана плутанина

Цікаво, що цього року виникла несподівана плутанина з датами Великодня. Якщо ввести в пошуковій системі Google запит "Великдень 2026" (або Пасха 2026), то видає результат — 5 квітня.

Це виникає тому, що алгоритми Google за замовчуванням орієнтуються на західний (григоріанський) календар, який використовує більшість країн світу. Тому й дає результат 5 квітня.

Однак, якщо уточнити запит і написати у рядку пошуку: "Великдень 2026 в Україні", то він покаже дату 12 квітня, в яку більшість українців відзначають свято.

