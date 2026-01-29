Ультраполярный холод покроет Харьков. Когда будет до -26 градусов

Аномально холодная погода будет держаться несколько дней

В Харькове в ближайшие дни долгожданное тепло сменится сильными морозами. "Минусы" вернутся в город уже после 30 января.

Об этом начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал "Телеграфу" в материале "В Украину идет ультраполярное вторжение: насколько похолодает и когда ждать оттепели".

По его словам, уже 30 января погода начнет кардинально меняться. Теплый воздух с южных морей сменится холодным с северных широт, будет снежить.

"На очереди резкое, интенсивное, но не продолжительное похолодание", — сказал синоптик.

Постригань отметил, что в период 31 января — 4 февраля по причине ультраполярного вторжения из акватории Карского моря прогнозируется аномально холодная погода. Таким образом, сухой, арктический воздух стремительно усилит морозы до сильных: ночью -18...23°С, днем -10...15°С.

По данным портала meteofor.com, уже в ночь на 31 января в Харькове столбик термометра покажет до -8 градусов. Пик морозов придется на 1,2 и 3 февраля. В этот период ночью воздух охладится до -23 градусов. Однако даже 4 февраля днем температура воздуха составляет -10 градусов, ночью -18 градусов.

Погода в Харькове на неделю. Данные: meteofor.com

В то же время Укргидрометцентр прогнозирует морозы в Харькове до -24 градусов в ночь на 2 февраля. Днем столбик термометра покажет до -14 градусов.

Погода в Харькове на 2 января. Данные: Укргидрометцентр

При этом портал sinoptik.ua прогнозирует, что морозы начнутся уже с 30 января, их пик придется на 2 и 3 февраля. Ночью столбик термометра покажет до -26 градусов, а днем – до -17 градусов.

Погода в Харькове на неделю. Данные: sinoptik.uа

