Погода в Дніпрі зміниться на 20 градусів: коли саме чекати різких перепадів

Потепління не затримається

Погода вирішила влаштувати дніпрянам справжній квест 28 січня. Спочатку місто накрив густий туман, а потім дороги покрилися льодом і рухатися стало небезпечно.

У Дніпрі та Дніпропетровській області оголосили підвищений рівень небезпечності. Про це повідомив Дніпропетровський обласний гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, крім туману, у регіоні очікується ожеледь та налипання мокрого снігу на дроти та дерева. На дорогах буде слизько через ожеледицю.

Вдень 28 січня по області місцями пройде мокрий сніг з дощем. Вітер південно-східний, може посилюватися до 12 метрів за секунду. Температура по Дніпропетровщині коливатиметься від -1° до +4°, а в самому Дніпрі термометри покажуть від +1° до +3°.

Наступні кілька днів погода залишиться нестабільною. З 29 січня по 1 лютого часто йтиме дощ, температура трохи підніметься — від +1° до +5° впродовж доби. Опади будуть різні: то мокрий сніг, то сніг з дощем, то просто дощ.

Погода в Дніпрі 28 січня - 6 лютого

Але після короткого потепління знову настануть морози. Метеорологи прогнозують перепади температури більше ніж на 20 градусів. Після 4 градусів тепла у четвер та п'ятницю у Дніпрі очікуються нічні морози аж до 18 градусів. Так, з 31 січня по 5 лютого температура в Дніпрі може впасти до -8-18 градусів. У деякі дні можливий невеликий сніг.

А тим часом у соцмережах дніпряни діляться фото та відео з ранкових доріг. Машини їдуть повільно, деякі водії скаржаться на затори по всьому місту.

Нагадаємо, погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть бути неточними. Точніший прогноз можна переглянути на сайті Укргідрометцентру.

