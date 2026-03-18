Світла немає не тільки через погоду: названо 4 причини посилення графіків відключень

Ситуація залишається нестабільною

У Києві, а також низці інших регіонів України посилили графіки відключень електроенергії. Є кілька причин, які вплинули на ці зміни.

"Телеграф" звернувся до експертів, які пояснили, що збільшення відключень — це результат поєднання ряду факторів: погодних умов, збільшення споживання електроенергії, ремонтів атомних блоків та зниження імпорту електроенергії.

Олександр Голіздра, голова Ліги енергетичного розвитку України, пояснив "Телеграфу", що на ситуацію впливає і зменшення сонячного випромінювання через хмарність і той факт, що два атомні блоки виведені в ремонт раніше строку. Це, за словами експерта, зроблено з прицілом на майбутнє підвищення споживання.

Їх (блоки, — Ред.) вивели в ремонт раніше строку – можу припустити, щоби поліпшити ситуації влітку, коли будуть високі температури та збільшиться споживання. Як надовго – тут прогнозувати складно – думаю, все залежатиме від сонячності та обстрілів зазначив співрозмовник.

Водночас Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт та проректор Полтавської політехніки, у коментарі "Телеграфу" також зазначив, що дефіцит енергії посилюється ще низкою факторів.

По-перше, збільшилося споживання електроенергії через зменшення температури повітря.

Нагадаю, зменшення середньодобової температури на 1 градус (не влітку) додає споживання +200 МВт годин пояснює він.

ругий чинник, як зазначалося вище — похмура погода. Ефективність сонячних станцій з 22% від встановленої потужності впала до 7%, а це вдень близько 800 МВт годин.

І третій полягає в тому, що Угорщина припинила експорт електроенергії, говорячи про власний дефіцит, а Словаччина в односторонньому порядку розірвала договір на аварійну диспетчерську допомогу – це сумарно до 1 600 МВт годин (тобто 1,6 ГВт година) – майже, як генерує Хмельницька АЕС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський попередив, що влітку росіяни можуть бити не з енергетики. Вони намагатимуться позбавити українців води.