Обрізав волосся і тепер його не впізнати: як виглядає зірка 2000-х Едуард Романюта і де він зараз

Катерина Любимова
Автор
Едуард Романюта Новина оновлена 18 березня 2026, 14:56
Едуард Романюта. Фото Колаж "Телеграфу"

Едуард був дуже популярним у дитинстві

Едуард Романюта, як і співачка Ассоль, у 2000-х роках був справжньою зіркою української естради. Наразі він рідко з’являється на публіці, але продовжує займатися музикою та здивував кардинальною зміною іміджу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Едуард Романют і що про нього відомо. Ми дізналися деякі деталі.

Едуард Романюта — що про нього відомо

Едуард Романюта народився 23 жовтня 1992 року (зараз йому 33 роки) у Тернополі та почав займатися музикою з дитинства. Вже у п’ять років він виступав у Палаці "Україна" у Києві, де за професійні здобутки його особисто відзначив президент України Леонід Кучма. У юному віці Едуард виграв кілька міжнародних Гран-прі та став лауреатом понад 7 міжнародних та 18 всеукраїнських пісенних конкурсів.

Едуард Романюта в юності
Едуард Романюта в юності

2003 року він випустив дебютний альбом "Барви рідної землі" і провів масштабний шоу-концертний виступ. Загалом на його рахунку чотири власні концертні програми з більш як 50 піснями. За внесок у розвиток музичної культури України Едуард був нагороджений грамотою та медаллю, а також отримав національні титули "Дитина року" та "Юне обдарування".

Едуард Романюта
Едуард Романюта в дитинстві підкорив сцену

У Threads користувачі відзначили, що в підлітковому віці Романюта був справжнім "крашем" школярок, головною "родзинкою" його образу було світле довге волосся:

Едуард Романюта в юності
Як Едуард Романюта виглядав у юності
  • "Наш козак";
  • "Розблокували спогади";
  • "Пам’ятаю його ще дитиною, хоча ми приблизно одного віку";
  • "Правда цікаво зараз на нього подивитися";

У 2012 році кар’єра Романюти пішла вгору і він почав працювати з міжнародними видавцями. Спільно зі шведськими лейблами "Cosmos Music Group", "Starlab Publishing" та іншими випустив кілька англомовних треків, брав участь в українських та міжнародних відборах на "Євробачення", а в 2015 році представляв Молдову на цьому конкурсі, проте у фінал не пройшов.

Едуард Романюта брав участь у Євробаченні
Едуард Романюта представляв Молдову на "Євробаченні 2015 року"

Також відомо, що Едуард був викладачем кафедри міжнародної економіки та має ступінь кандидата економічних наук.

Як змінився Едуард Романюта
Як змінився Едуард Романюта

В останні роки Романюта рідко з’являвся на публіці, але продовжував творчу діяльність. У лютому 2026 року він презентував пісню "Біль", в якій розповів про біль, який принесла війна з Росією. 24 лютого 2026 року Едуард виступив у Західноукраїнському національному університеті на годині єдності "Сила віри переможе", присвяченій Національному дню молитви та четвертій річниці повномасштабного вторгнення.

Як зараз виглядає Едуард Романюта
Як зараз виглядає Едуард Романюта

Зазначимо, що співак кардинально змінив імідж. В одному зі своїх відео під пісню "Біль" він обрізає волосся і постає у новому образі.

