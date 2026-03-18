Обрізав волосся і тепер його не впізнати: як виглядає зірка 2000-х Едуард Романюта і де він зараз

Едуард Романюта, як і співачка Ассоль, у 2000-х роках був справжньою зіркою української естради. Наразі він рідко з’являється на публіці, але продовжує займатися музикою та здивував кардинальною зміною іміджу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Едуард Романют і що про нього відомо. Ми дізналися деякі деталі.

Едуард Романюта — що про нього відомо

Едуард Романюта народився 23 жовтня 1992 року (зараз йому 33 роки) у Тернополі та почав займатися музикою з дитинства. Вже у п’ять років він виступав у Палаці "Україна" у Києві, де за професійні здобутки його особисто відзначив президент України Леонід Кучма. У юному віці Едуард виграв кілька міжнародних Гран-прі та став лауреатом понад 7 міжнародних та 18 всеукраїнських пісенних конкурсів.

2003 року він випустив дебютний альбом "Барви рідної землі" і провів масштабний шоу-концертний виступ. Загалом на його рахунку чотири власні концертні програми з більш як 50 піснями. За внесок у розвиток музичної культури України Едуард був нагороджений грамотою та медаллю, а також отримав національні титули "Дитина року" та "Юне обдарування".

У Threads користувачі відзначили, що в підлітковому віці Романюта був справжнім "крашем" школярок, головною "родзинкою" його образу було світле довге волосся:

"Наш козак";

"Розблокували спогади";

"Пам’ятаю його ще дитиною, хоча ми приблизно одного віку";

"Правда цікаво зараз на нього подивитися";

У 2012 році кар’єра Романюти пішла вгору і він почав працювати з міжнародними видавцями. Спільно зі шведськими лейблами "Cosmos Music Group", "Starlab Publishing" та іншими випустив кілька англомовних треків, брав участь в українських та міжнародних відборах на "Євробачення", а в 2015 році представляв Молдову на цьому конкурсі, проте у фінал не пройшов.

Також відомо, що Едуард був викладачем кафедри міжнародної економіки та має ступінь кандидата економічних наук.

В останні роки Романюта рідко з’являвся на публіці, але продовжував творчу діяльність. У лютому 2026 року він презентував пісню "Біль", в якій розповів про біль, який принесла війна з Росією. 24 лютого 2026 року Едуард виступив у Західноукраїнському національному університеті на годині єдності "Сила віри переможе", присвяченій Національному дню молитви та четвертій річниці повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що співак кардинально змінив імідж. В одному зі своїх відео під пісню "Біль" він обрізає волосся і постає у новому образі.

