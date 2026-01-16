Чекати лишилося недовго? З якого числа у Львові нарешті почнеться потепління

Львів під впливом антициклону

Морози у Львові затрималися довше, ніж очікували багато хто. Друга декада січня принесла стабільний "мінус", нічний холод і сніг, який не тане вже багато днів поспіль.

Потепління поки що не поспішає, але перші сигнали змін у прогнозах уже з’явилися. За інформацією погодних сервісів, після 20-х чисел січня температура може поступово підвищуватися.

Найближчими днями погода у Львові залишатиметься зимовою. За прогнозами meteo.ua, до кінця січня у місті очікується відчутне похолодання. Температура повітря в цей період може опускатися до -15, а подекуди й до -23 градусів. Значних опадів синоптики не прогнозують, можливий лише незначний сніг.

Погода у Львові за даними meteo.ua

Причиною таких погодних умов залишається холодний антициклон, який утримує над Україною поле високого тиску. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповіла синоптикиня Наталія Птуха. За її словами, саме цей антициклон блокує надходження теплішого повітря з Атлантики та забезпечує морози без опадів.

Саме тому, за прогнозами синоптиків, у західних областях, зокрема у Львові, можливі лише незначні коливання температури, але загальний характер погоди залишатиметься холодним.

Водночас, погодний радар Ventusky показує, що з 17 і до 21 січня температура повітря у Львові триматиметься в межах 10 градусів морозу.

Погода у Львові 17 січня, Ventusky

Погода у Львові 21 січня, Ventusky

Перші ознаки потепління можуть з’явитися з 22 січня. За даними порталу, у цей день у Львові вночі очікується до -4 градусів, а вдень до -1. Опадів не прогнозують, а сніговий покрив збережеться на рівні близько 12 см.

Погода у Львові 22 січня, Ventusky

Варто також пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть часом бути не точними, адже вони використовують глобальні бази даних та чисельні моделі. Більш точний прогноз погоди можна подивитися на сайті Укргідрометцентру.

