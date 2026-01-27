Під Львовом ховають нардепа Саламаху: хто прийшов на прощання (фото, відео)

У Сокільниках біля Львова пройшли похорони нардепа

У неділю, 25 січня, у Сокільниках у дорожньо-транспортній пригоді загинув 34-річний народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха. У вівторок, 27 січня, політика ховають у рідному селі під Львовом, де він мешкав із родиною.

Як повідомляє "Еспресо", чин похорону народного депутата Ореста Саламахи відбувся у Сокільниках, де він жив із дружиною та дітьми. Після прощання в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці похоронна процесія вирушила на Сокольницьке кладовище, там його й поховають.

Похорон Ореста Саламахи. Фото: Еспресо

Попрощатися з колегою приїхали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк та народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик. Також на похороні зібралися рідні, близькі та знайомі загиблого депутата.

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася у неділю, 25 січня. Орест Саламаха їхав квадроциклом у селі Сокільники на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі. Близько 18:15 він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою. Внаслідок дорожньої пригоди нардеп загинув. У нього залишилася дружина і троє маленьких дітей.

Прощання з Орестом Саламахою. Фото: Еспресо

Труна з Орестом Саламахою. Фото: Еспресо

Похорон Ореста Саламахи. Фото: Еспресо

