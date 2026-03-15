"Оскар" у туалеті та під охороною подруг. Де насправді зірки зберігають свої золоті статуетки

Ви не повірите, де вони їх тримають!

Напередодні головної ночі Голлівуду – церемонії Academy Awards 2026 – шанувальники кіно знову згадують найяскравіші перемоги та легендарні статуетки. Але виявляється, що далеко не всі зірки тримають свої нагороди на почесних полицях.

Деякі лауреати Academy Awards ховають їх у найнесподіваніших місцях — від шаф та ванних кімнат до будинків друзів і навіть винних шаф. "Телеграф" зібрав найнезвичайніші історії про те, де знаменитості зберігають свої престижні "Оскари".

Алісія Вікандер отримала "Оскар" у 2016 році за роль у фільмі The Danish Girl. Акторка зізналася журналу People, що після церемонії майже не бачила своєї нагороди. Статуетку вона залишила на зберігання у подруги у Лос-Анджелесі. За словами Вікандер, дочка подруги іноді надсилає їй фотографії "Оскару", щоб довести, що з ним усе гаразд.

У Кетрін Зета-Джонс, яка отримала "Оскар" за мюзикл Chicago, статуетка "живе" в будинку на Бермудських островах. Актриса жартувала, передає Just Jared, що там не так багато "Оскарів", тому нагорода почувається особливою — хоча кожен гість неодмінно хоче сфотографуватися з нею.

У Емми Стоун, яка перемогла з фільмом La La Land, нагорода зберігається у її мами. А ведучий Джиммі Кіммел навіть подарував статуетці жартівливий "аксесуар" — мініатюрну білизну, щоб "додати трохи пристойності". Про це зірка розповідала в інтерв’ю People.

А ось Емма Томпсон, володарка двох "Оскарів" за фільми Howards End та Sense and Sensibility, зберігає свої статуетки… у ванній кімнаті. Про це розповів її колега Генрі Голдінг у програмі "Live! with Kelly and Ryan", який одного разу виявив нагороди в туалеті будинку актриси.

А Гвінет Пелтроу, яка перемогла завдяки фільму Shakespeare in Love, зізналася в The Sydney Morning Herald, що ховає статуетку на задній полиці книжкової шафи в спальні — тому що вона її "трохи лякає".

У Джеймі Фокса, який отримав нагороду за фільм Ray, "Оскар" взагалі зберігається у його менеджера — актор пояснив це тим, що в його будинку завжди дуже багато людей, передає Just Jared.

Нарешті, у Тома Генкс, який отримав "Оскари" за фільми Philadelphia та Forrest Gump, нагороди стоять на сімейній полиці – поряд із футбольними трофеями, передає Just Jared.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує статуетка "Оскар 2026". Цікаво, що її продати практично неможливо.