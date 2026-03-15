Рус

Народився у Росії, але прославляв козаків: що малював покійний український художник Шабунін (фото)

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Читать на русском
Андрій Шабунін Новина оновлена 15 березня 2026, 17:27
Андрій Шабунін. Фото Колаж "Телеграфу"

Митець з Уралу здобув звання заслуженого художника України

В Івано-Франківську помер краєзнавець і заслужений художник України Андрій Шабунін Йому було 66 років. Причини смерті наразі невідомі.

Про смерть митця повідомили Фортечна галерея "Бастіон" в Івано-Франківську та громадський активіст і керівник мистецького простору "Ваґабундо" Ростислав Шпук.

"Помер видатний художник Андрій Шабунін. Він дивовижним чином полюбив старий Франківськ і дуже якісно доклався до збереження його в памʼяті. Тепер черга самого Франківська берегти памʼять про свого художника", – написав Шпук.

Андрій Шабунін
У галереї зазначили, що Шабунін створив зображення давнього герба міста Станиславова (нині Івано-Франківськ), яке стало однією з найпопулярніших локацій для фотосесій.

Герб міста Станиславова
Росіянин з Уралу

Примітно те, що Шабунін був етнічним росіянином з Уралу, однак тривалий час жив і працював в Україні, зокрема в Івано-Франківську. Тут він створив значну частину своїх мистецьких робіт та брав активну участь у культурному житті міста.

Народився в місті Нев’янську Свердловської області (РФ) 1959 року. Коли родина переїхала на Алтай, класним керівником Андрія в школі був українець, який дуже ностальгував за Батьківщиною й багато розповідав про неї дітям. Невдовзі сім’я Шабуніних переїхала на Харківщину й це стало для підлітка точкою відліку нового життя.

У 1982 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (нині Харківська державна академія дизайну і мистецтв). З кінця 1980-х років активно працював у галузі станкового живопису та графіки.

Творчий шлях Андрія Шабуніна

Шабунін був членом Національної спілки художників України з 1989 року. Його роботи містять історичні та національні мотиви, звернення до української культурної спадщини та образів минулого. У 2017 році митцю було надано почесне звання "Заслужений художник України" за внесок у розвиток українського мистецтва.

За свою творчість Шабунін отримував мистецькі нагороди на міжнародних виставках і конкурсах у різних країнах, зокрема в Канаді, Польщі, Італії, Іспанії, США та Великій Британії.

Серед персональних проєктів митця — показ у галереї Taller Galeri Fort у Барселоні (1991), експозиція в Association Musée de l’Art Contemporain у французькому Шамальєрі (1994) та персональна експозиція в Івано-Франківській обласній організації Спілки художників України (1996).

У творчому доробку Шабуніна — живописні полотна, графічні серії, портрети та тематичні композиції. Особливе місце в ній займають серії "Козацька доба" та "Великий Кобзар".

Робота Андрія Шабуніна
Теги:
#Івано-Франківськ #Помер #Художник