Не знадобиться жодної побутової хімії: українка показала, як легко вимити вікна після зими (відео)
В мережі діляться порадами, що були перевірені на практиці
Українські господині кожен рік навесні влаштовують генеральне прибирання в квартирі. І зазвичай це довгий та нелегкий процес.
Проте є способи зробити його простішим. Українка поділилась в ТікТок простими лайфхаками, які допоможуть полегшити цю справу.
Лайфхак для прання тюлю
Дівчина показала, як можна пришвидшити прання тюлю. Вона пояснила, що на гачки можна надіти шкарпетку, щоб вони не погубились під час прання і їх не довелося вішати знову.
Також, за її словами, до звичайного гелю для прання можна додати кисневий відбілювач. Це поверне тюлю білосніжний колір.
Миття підвіконня, рами та вікон
Дівчина розповіла, що відмити підвіконня та інші поверхні їй допомагає меламінова губка. Її використання не потребує додавання жодної побутової хімії. Просто намочити губку в холодній воді і бруд стирається без зусиль.
Перед миттям вікон, потрібно зібрати з них пил серветкою з мікрофібри. Після чого, використовуючи чисту серветку, потрібно просто протерти скло та інші поверхні.
