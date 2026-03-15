Сукня за 18 млн та підставні гості в залі: 20 фактів про "Оскар", які мало хто знає

Перша церемонія "Оскар" відбулася у 1929 році

У ніч на 15 березня у Лос-Анджелесі відбудеться 98-ма церемонія вручення премії "Оскар", де відзначать найкращі фільми 2025 року. Нагородження традиційно пройде у театрі "Долбі" у Голлівуді, а ведучим вдруге поспіль стане американський комік Конан О'Браєн. Під час церемонії вручать нагороди у 24 категоріях, зокрема цього року вперше з’явиться окрема номінація за найкращий кастинг.

20 цікавих фактів про Оскар

1."Оскар" — це лише прізвисько

Офіційна назва нагороди — Academy Award of Merit (Премія Академії за заслуги). Слово "Оскар" — лише неформальний псевдонім, який закріпився за статуеткою лише наприкінці 1930-х років.

2.Перша церемонія була дуже скромною

Перший "Оскар" відбувся у 1929 році як закритий банкет у готелі Hollywood Roosevelt.Тоді не було телекамер і червоної доріжки.

3.Імена переможців гравіюють уже після нагородження

Під час церемонії статуетки мають порожню табличку. Ім’я лауреата додають на спеціальній "станції гравіювання" після шоу. Самі таблички виготовляють для кожного номінанта, а після церемонії непотрібні просто переробляють.

4.Один актор продав свій "Оскар"

Актор Гарольд Рассел виставив нагороду на аукціон, щоб оплатити лікування дружини. Це була єдина статуетка за всю історію "Оскара", яка була продана.

5.Найбільше номінацій на "Оскар"

Джон Вільямс посів друге місце за кількістю номінацій. Він отримав 54 номінації. Найбільшу кількість номінацій в історії зібрала сім'я Ньюманів. Брати Альфред Ньюман (43 номінації), Еміль Ньюман (1) та Лайонел Ньюман (11); друге покоління: Ренді Ньюман (22), Девід Ньюман (1) та Томас Ньюман (15).

6.Вага і розмір статуетки

Вага легендарної статуетки — 3,5 кг (8,5 фунтів). Вона має висоту 34 сантиметри (13,5 дюймів).

7.Найстарший актор

Найстаршим лауреатом став Ентоні Гопкінс. У свої 83 він отримав премію в номінації "Найкращий актор" за роль у фільмі "Батько" 2020 року.

8.Наймолодший актор

Наймолодшою володаркою "Оскару" стала Татум О'Ніл. У 10 років вона отримала премію за "Найкращу жіночу роль другого плану" ц фільмі "Паперовий місяць" 1973 року.

9.Помилка, яка увійшла в історію

Найвідоміший казус стався у 2017 році, коли на сцені помилково оголосили переможцем фільм "La La Land" замість справжнього лауреата — "Moonlight".

10.Найбільше нагород

Кетрін Гепберн залишається рекордсменкою за кількістю нагород у категорії "Найкраща акторка". Вона чотири рази отримувала "Оскар" — за ролі у фільмах "На золотому ставку" (1981), "Лев узимку" (1968), "Вгадай, хто прийде на вечерю" (1967) та "Ранкова слава" (1933).

11."Нонсенс"

Коли Кейт Бланшет зіграла Кетрін Гепберн у фільмі "Авіатор" режисера Мартіна Скорсезе, вона отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану. Так Бланшетт увійшла в історію як перша акторка, яка здобула цю нагороду за роль володарки "Оскара".

12.Продати статуетку неможливо

У 1950 році Академія запровадила нове правило для лауреатів премії Academy Awards. Відтоді переможці мають підписати угоду, за якою ні вони, ні їхні спадкоємці не можуть продати статуетку, не запропонувавши спершу викупити її самій Академії — символічно за один долар. Втім, попри це правило, навколо нагород існує неофіційний ринок: іноді "Оскари" все ж опиняються на приватних продажах за значно більші суми. За оцінками експертів, від першої церемонії у 1929 році було продано приблизно 150 таких статуеток.

13."Запасні гості" у залі

Щоб у кадрі зал церемонії Academy Awards завжди виглядав повністю заповненим, організатори залучають спеціальних статистів. Коли запрошені зірки виходять із залу — наприклад, за куліси чи на інтерв’ю — ці люди тимчасово займають їхні місця. Дублерів одягають у вечірні сукні та смокінги, щоб вони органічно виглядали серед гостей і не вибивалися з атмосфери гламурного шоу.

14.Найдорожчий переможець "Оскара"

Найдорожчим фільмом, які отримували головні нагороди Academy Awards, став "Титанік" режисера Джеймса Кемерона. Стрічку зняли з бюджетом близько 200 мільйонів доларів, але у світовому прокаті вона перетворилася на справжній фінансовий феномен — фільм заробив понад 2 мільярди доларів.

15.Найдорожча сукня на церемонії

Модний рекорд червоної доріжки належить Кейт Бланшет. На церемонії акторка з’явилася у розкішній сукні від Giorgio Armani Prive, розшита кристалами Swarovski, вартість якої оцінювали приблизно у 18,1 мільйона доларів — це найдорожче вбрання, яке коли-небудь демонстрували на цій події.

16.Абсолютний рекордсмен премії

Найбільшу кількість нагород в історії здобув Волт Дісней. Легендарний аніматор отримав 22 статуетки з 59 номінацій, а також чотири почесні "Оскари". До цього рекорду навіть не входять спеціальні міні-нагороди, які йому вручили за мультфільм "Гноми Білосніжки" — тоді Дісней отримав одну велику статуетку і сім маленьких, що символізували гномів.

17.Скандал, який змінив правила "Оскара"

До 1940 року імена лауреатів премії заздалегідь повідомляли пресі з умовою не публікувати їх до 23:00. Однак газета Los Angeles Times порушила ембарго і надрукувала список переможців ще до початку церемонії. Після цього Академія запровадила систему запечатаних конвертів, які відкривають прямо на сцені.

18.Під час Другої світової "Оскари" були… гіпсовими

Через дефіцит металу з 1942 до 1945 року переможцям вручали гіпсові статуетки. Після війни їх можна було обміняти на позолочені.

19.Дизайн статуетки майже не змінювався століття

Її придумав артдиректор MGM Седрік Гіббонс, а скульптор Джордж Стенлі перетворив ескіз на реальну фігуру — лицаря з мечем, який стоїть на кіноплівці.

20.Кіноплівка під ногами лицаря має символічне значення

П’ять спиць на котушці символізують п’ять гілок Академії, які існували на початку. Це актори, режисери, сценаристи, продюсери і технічні спеціалісти.

