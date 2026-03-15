Штраф або навіть в'язниця: як можуть покарати за шашлики у дворі багатоповерхівки (інфографіка)

Розводити вогонь в Україні можна лише у спеціально визначених місцях

З настанням теплої погоди деякі українці можуть задумуватися про смаження шашликів просто у дворах багатоповерхівок. Проте ця ідея може мати неприємні наслідки.

Неправильно обране місце для розпалювання вогню може обернутися на штраф. "Телеграф" розповість, які правила діють в Україні щодо розведення вогню та як не зіпсувати собі настрій штрафом за порушення.

Де заборонено розпалювати вогонь для шашликів

Українське законодавство чітко визначає території, де використання відкритого вогню категорично заборонене. Незалежно від погодних умов, пори року чи життєвого досвіду, розводити вогонь не можна в наступних місцях:

ліси та лісосмуги — тут заборонено розводити вогонь, навіть якщо ризик пожежі здається мінімальним;

— тут заборонено розводити вогонь, навіть якщо ризик пожежі здається мінімальним; біля водойм — заборонено розпалювати вогонь ближче ніж 30 метрів від берега;

— заборонено розпалювати вогонь ближче ніж 30 метрів від берега; природоохоронні території — заповідники, національні парки, заказники, де діють особливі правила охорони довкілля;

— заповідники, національні парки, заказники, де діють особливі правила охорони довкілля; пожежонебезпечні райони — торф’яники, сільськогосподарські поля, а також зони поблизу військових об'єктів;

— торф’яники, сільськогосподарські поля, а також зони поблизу військових об'єктів; міські території — двори багатоповерхівок, дитячі майданчики, сквери, парки. Смажити шашлики тут можна лише у спеціально облаштованих для цього місцях.

Які штрафи за порушення

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів. Отже, якщо ви розпалюєте вогонь для смаження шашлику у забороненому місці, можна отримати штраф у розмірі від 340 до 1 360 гривень.

Згідно зі статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог пожежної безпеки, таких як залишення непогашених сірників, недопалків, ганчір'я, просоченого горючими речовинами, випалювання трави тощо, тягне за собою адміністративну відповідальність. За такі дії можна отримати штраф у розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

А якщо непогашений вогонь спровокував велику пожежу, тоді особі може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 270 Кримінального кодексу України, зокрема, у вигляді позбавлення волі до трьох років.

Штрафи за шашлики у дворі багатоповерхівки. Інфографіка: ШІ

Де дозволяється смажити шашлики

Розпалювати вогонь можна лише на відкритих для відвідування спеціально облаштованих зон. Це може бути зона з мангалами або подвір'я приватного будинку, за умови дотримання вимог пожежної безпеки. Встановлюючи мангал, дотримуйтесь дистанції від дерев і завжди гасіть вогонь після відпочинку, щоб жодна іскра не перекинулась на траву. І не забудьте прибрати за собою сміття.

