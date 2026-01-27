Знову вдарять морози до -25 градусів? Коли у Харкові чекати різкого похолодання, названі дати
-
-
Сильні морози протримаються кілька днів
Найближчими днями до Харкова прийде потепління, проте сильно радіти не варто. На початку лютого очікуються сильні морози.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу та четвер, 28-29 січня, у Харкові вдень очікується плюсова температура 0…+2 градуси, але покращення погодних умов затьмарить дощ та мокрий сніг.
У п’ятницю, 30 січня, вночі температура становитиме -1...-3 градуси, опади продовжуватимуться. Вдень стовпчики термометра покажуть -3...-1 градус.
У суботу, 31 січня, буде хмарно з проясненнями та місцями пролітатиме сніг. Вночі очікується -9...-11 градусів, а вдень буде -9..-7 градусів.
За даними Ventusky, початок лютого принесе до Харкова сильні морози. У ніч проти 1 лютого температура опуститься до -20 градусів, а вдень стовпчики термометра покажуть -13.
У понеділок і вівторок, 2-3 лютого, вночі очікується -24...25 градусів, а денна температура становитиме -17...-20 градусів. Опадів у ці дні не прогнозують.
Сайт Weather поділився прогнозом, згідно з яким люті морози протримаються у Харкові з 1 по 4 лютого. З п’ятниці, 5 лютого, погодні умови трохи покращаться і мороз піде на спад.
