Знову вдарять морози до -25 градусів? Коли у Харкові чекати різкого похолодання, названі дати

Сильні морози протримаються кілька днів

Найближчими днями до Харкова прийде потепління, проте сильно радіти не варто. На початку лютого очікуються сильні морози.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу та четвер, 28-29 січня, у Харкові вдень очікується плюсова температура 0…+2 градуси, але покращення погодних умов затьмарить дощ та мокрий сніг.

Погода в Києві на 29 січня

У п’ятницю, 30 січня, вночі температура становитиме -1...-3 градуси, опади продовжуватимуться. Вдень стовпчики термометра покажуть -3...-1 градус.

Погода в Києві на 30 січня, прогноз

У суботу, 31 січня, буде хмарно з проясненнями та місцями пролітатиме сніг. Вночі очікується -9...-11 градусів, а вдень буде -9..-7 градусів.

Погода в Харкові на 31 січня

За даними Ventusky, початок лютого принесе до Харкова сильні морози. У ніч проти 1 лютого температура опуститься до -20 градусів, а вдень стовпчики термометра покажуть -13.

Коли до Харкова повернуться сильні морози

У понеділок і вівторок, 2-3 лютого, вночі очікується -24...25 градусів, а денна температура становитиме -17...-20 градусів. Опадів у ці дні не прогнозують.

Погода у Харкові на початок лютого 2026

Сайт Weather поділився прогнозом, згідно з яким люті морози протримаються у Харкові з 1 по 4 лютого. З п’ятниці, 5 лютого, погодні умови трохи покращаться і мороз піде на спад.

