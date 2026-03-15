"Це остання людина...": Трамп зухвало зачепив Зеленського і наробив заяв про Іран

Штати нібито обійдуться без участі України у протидії ударним БПЛА Тегерану

Американський лідер Дональд Трамп різко висловився у бік президента України Володимира Зеленського, заявивши, що Вашингтону не потрібна допомога Києва у перехопленні іранських дронів на Близькому Сході на тлі війни в Ірані.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, говорячи на тему захисту від БПЛА Тегерану. Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України, а також Зеленського.

"Остання людина, від якої нам потрібна допомога, — це Зеленський", — відмітив президент США.

При цьому Трамп відмовився коментувати питання про те, чи прийняли Штати допомогу України щодо перехоплення дронів.

До цього, 13 березня, у програмі The Brian Kilmeade Show на Fox News Radio Трамп також говорив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

Володимир Зеленський згодом прокоментував слова американського голови.

"Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо", — сказав він.

Передісторія

На тлі ситуації в Ірані низка країн почала цікавитися досвідом України щодо протидії іранським безпілотникам типу Shahed. Під час повномасштабної війни з Росією українські сили ППО здобули значний досвід перехоплення таких дронів, які регулярно застосовуються для атак на міста та енергетичну інфраструктуру.

Володимир Зеленський говорив, що Київ просили про допомогу у протидії безпілотникам типу "Шахед" на тлі війни в Ірані і атак Тегерана на країни Перської затоки.

На прохання США Україна відправила своїх фахівців на Близький Схід, які допоможуть відбивати іранські дронові атаки. Загалом Україна отримала 11 запитів на таку допомогу із різних країн, зокрема Європейського Союзу. Про це говорив колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 каналу.

Інші заяви Трампа в інтерв’ю

Угода з Іраном

За словами Трампа, він не готовий укласти угоду про припинення війни з Іраном, хоча Тегеран нібито хоче угоди. Причина в тому, що "умови поки що недостатньо гарні".

Американський президент зазначив, що ключовою умовою має стати повна відмова Ірану від ядерної програми.

США продовжують військову операцію

США знищили більшу частину іранських ракет та безпілотників, заявив Трамп в інтерв’ю.

Виробництво ракет та дронів в Ірані, за його словами, буде повністю знищено протягом кількох днів.

Він також сказав, що острів Харг був "цілком зруйнований" ударами США.

План захисту Ормузької протоки

Штати проводять роботу з іншими країнами щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Трамп сподівається, що до операції приєднаються такі країни, як Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Великобританія.

Чи живий лідер Ірану

Президент США не впевнений, чи живий нині новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.

Також Трамп сказав, що чув чутки про його смерть і додав, що якщо він живий, то йому слід "здатися".

Трамп здивований атакам на країни Близького Сходу

Американський лідер був здивований атаками Ірану на інші країни регіону, включаючи ОАЕ, Катар та Саудівську Аравію.

Зростання цін на бензин Трампа не турбує

Незважаючи на зростання цін на пальне, Трамп заявив, що не переживає через це перед виборами.

Він вважає, що ціни на бензин незабаром знову знизяться.

Критика Зеленського

Трамп заявив, що "з Зеленським складніше домовитися, ніж із президентом Росії Володимиром Путіним"

"Зеленський має погодитися на угоду, тому що Путін готовий до переговорів"

Росія може ділитися інформацією з Іраном

Трамп припустив, що Росія може передавати розвіддані Ірану, але заявив, що США також діляться інформацією з Україною.

