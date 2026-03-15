"Забрала у мене квартиру". Бєдняков вперше за довгий час висловився про колишню дружину (фото)

Анастасія Коротка знову виїжджає з України

Відомий український актор і телеведучий Андрій Бєдняков зробив рідкісну заяву про свою колишню дружину, актрису Анастасію Коротку, про розлучення з якою він повідомив у жовтні 2024 року.

У своєму блозі в Instagram 38-річний шоумен прокоментував тур ексдружини європейськими містами з імпровізаційним шоу про материнство "Ну мам!". Виступатиме Коротка не сама, а зі своєю колегою по сцені, українською стендап-комікесою Наталією Гаріповою.

У своєму повідомленні Бєдняков жартівливо висловився про майбутній євротур Анастасії, заявивши, що жінка, яка забрала його квартиру, тепер "забере" гроші у глядачів.

Жінка, яка забрала у мене квартиру їде з подружкою в тур Європою, щоб забрати ваші гроші. Але вам хоч вони дадуть гумор Андрій Бєдняков

На постері — Анастасія Коротка та Наталія Гаріпова

Що відомо про шлюб Бєднякова і Короткої

Шоумен Андрій Бєдняков та актриса Анастасія Коротка перебували в офіційному шлюбі 10 років (до цього ще шість років), однак у жовтні 2024 року подружжя офіційно оголосило про розрив. За словами актриси, рішення про розлучення було її ініціативою.

Додамо, що Анастасія з дітьми тривалий час перебувала у США, тоді як Андрій залишався в Україні.

Пара виховує двох дітей – 10-річну доньку Ксенію та 3-річного сина Остапа. Експодружжя підтримує дружні та теплі стосунки заради дітей. Бєдняков неодноразово наголошував у соцмережах, що вони не сварилися, а просто вибрали різні шляхи.

Шоумен з дочкою та сином. Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, що шоумен родом із Маріуполя, який зараз перебуває у російській окупації.