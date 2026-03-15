Так казав Коцюбинський: що означає забутий український вислів "смалити халявки"

Значення деяких автентичних українських виразів нелегко вгадати

Українська мова багата на яскраві розмовні звороти, багато з яких звучать незвичайно або навіть комічно для сучасного слуху. До таких належить вираз "смалити халявки".

"Телеграф" вирішив розповісти про цей кумедний вислів, який сьогодні вживається рідко, проте в минулому був досить поширеним у розмовному мовленні.

Значення виразу

Цікаво, що коли в наш час вперше чуєш цей вислів, на думку спадає щось, отримане задарма. Проте фразеологізм "смалити халявки" означає загравати, залицятися до людини протилежної статі, намагатися сподобатися їй. Зазвичай йдеться про легкий флірт або наполегливий прояв симпатії.

У ширшому сенсі вираз може означати будь-які спроби привернути увагу людини, що сподобалася — компліменти, посмішки, демонстративна поведінка.

До близьких за змістом українських виразів належать: "стелитися барвінком", "підбивати клинці", "пускати бісики", "грати очима".

Як виник вислів "смалити халявки"

Походження виразу пов’язують зі старим значенням слова "халява". В українській та інших слов’янських мовах так називали верхню частину чобота — халяву.

За однією з найпоширеніших версій, оборот виник з побутових звичок. Щоб виглядати привабливіше, чоловіки ретельно чистили та натирали чоботи, особливо їхні халяви.

Чоботи повинні були блищати та впадати в око — так людина виглядала більш охайною і могла справити враження. Звідси й образний вислів "смалити халявки", тобто буквально "натирати, до блиску чистити халяви чобіт", а в переносному сенсі — чепуритися та активно добиватися уваги.

Існує і більш образне тлумачення: слово "смалити" у розмовній мові може означати енергійну дію. Таким чином вираз передає посилання про активні, іноді навіть нав’язливі залицяння.

Географія та приклади вживання

Фразеологізм відноситься до народної розмовної мови та був поширений у різних регіонах України, насамперед у центральних та західних областях, де довго зберігалася традиційна сільська розмовна лексика.

У літературі та фольклорі його можна зустріти вже на початку XX столітті. Наприклад, подібний оборот вживав Михайло Коцюбинський, що підтверджує його поширеність у народному мовленні того часу.

"Як вона йому у вічі дивилася, коли він смалив до неї халявки", — писав класик.

Ось кілька типових прикладів, які ілюструють зміст виразу:

Весь вечір він смалив халявки біля Марічки, але вона навіть не звернула уваги.

Не смали їй халявки — вона вже має нареченого.

На танцях хлопці одразу почали смалити халявки дівчатам.

Він давно смалить халявки до сусідської доньки.

У всіх цих випадках йдеться про спроби залицяння чи флірту.

Цікава деталь

Варто зазначити, що саме слово халява породило в українській мові безліч стійких виразів. Наприклад:

"лизати халяви" — підлещуватися до когось;

"ускочити вище халяв" — потрапити в неприємну ситуацію.

Це показує, наскільки важливим елементом традиційного побуту колись було взуття і як часто пов’язані з ним слова перетворювалися на образні вирази.

