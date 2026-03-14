"2026 буде пеклом на фронті, але …" Командир "Ахіллес" сказав, коли відкриється справжній шлях до миру

Дуже багато залежатиме від єдності українців

2026 може стати останнім роком найжорстокіших запеклих боїв на фронті. Після цього сформуються справжні передумови якісного та довготривалого миру.

Про це Юрій "Ахіллес" Федоренко, командир 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" СБС, Герой України, розповів в інтерв'ю Армія TV. За його словами, наразі українцям будь-де треба бути згуртованими як ніколи.

"З комплексу заходів оцінки противника і наших можливостей виходить, що 2026-й — це рік фінальних найбільш жорстких битв, які будуть розгортатися в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях. Цей рік фактично стане пеклом на передовій", — каже командир.

Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області на карті

Він пояснює, що Росія наразі застосовує досить просту тактику перед підписання мирної угоди. А саме — захопити якомога більше територій, тому 2026 буде запеклим на фронті. Однак вже з початку 2027 та далі інтенсивність боїв спадатиме, і тільки тоді з'явиться справжня передумова для підписання мирної угоди та розмов про завершення війни.

"От цей період треба встояти. Тримати таку єдність, якої не було навіть на початку повномасштабної війни. У нас є потенціал для того, щоб встояти", — каже "Ахіллес".

Федоренко наголошує, що коли Україна вистоїть, фронт вистоїть і тил також, тоді можна підписати мирну угоду на тих умовах, які дозволять нам зберегти державність. Зробити країну процвітаючою, а з часом в політико-дипломатичний спосіб повернути ті території, які є нашими за визначенням.

"Диктаторська влада Путіна, вона вже хитається і він не безсмертний. Про це треба пам'ятати", — додає командир.

"Ахіллес". Фото: відкриті джерела

За його словами, навіть ставлення правонаступників Путіна до України залежить від того, наскільки вона проявить себе в цей вирішальний момент. Але "Ахіллес" не відкидає варіанту, що війна закінчиться і влітку 2026 року. Тоді всі акумульовані сили українців підуть на відновлення, а не фронт. Головне — вистояти та посилити позиції як на передовій, так і на дипломатичній арені.

