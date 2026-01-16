Нічні красуні. Ці 5 квітів оживлять ваш сад після настання темряви

Вибираючи рослини для саду, зазвичай зупиняють увагу тих, які розквітають яскравими, барвистими квітами. Але не всі квіти слідують одному й тому ж графіку — деякі вважають за краще сяяти після заходу сонця.

Ці нічні квіти додають саду абсолютно новий рівень чарівності, часто наповнюючи вечірнє повітря солодкими, мрійливими ароматами, які приваблюють запилювачів, таких як метелики, жуки, кажани і навіть кілька бджіл. Багато з цих квіток закриваються на сонці. Інші залишаються відкритими протягом дня, але значно сильніше пахнуть уночі.

Труба ангелів чи бругмансія

Бругмансія з трубчастими, спрямованими вниз квітками може досягати 9 метрів у висоту у своєму природному середовищі, що включає гірські райони Південної Америки. Деякі сорти, такі як Brugmansia ’Cypress Gardens’, добре ростуть у контейнерах, де їхня висота становить від 1,2 до 4,5 метрів. Квіти випромінюють сильний аромат, який особливо помітний уночі. Квітки також найповніше розкриваються вночі.

Труби ангела у компанії з пеларгонією

Квітучий тютюн

Бажаєте залучити до свого саду більше нічних запилювачів? Посадіть квітучий тютюн (Nicotiana sylvestris). Його трубчасті білі або кремові квітки випромінюють солодкий аромат, схожий на жасмин, який посилюється ввечері, залучаючи моль-сфінкса. Вдень цю рослину запилюють і метелики.

Запашний тютюн — гарний і повний переваг)

Мірабіліс

Мірабіліс (Mirabilis jalapa) отримав свою назву через час, коли квітка зазвичай починає розкриватися — ближче до вечора. Великі, білі або різнокольорові квіти, залежно від сорту, залишаються відкритими всю ніч і випромінюють цитрусовий аромат, який наповнює повітря.

Мірабіліс

Чубушник

Чубушник (Philadelphus coronarius) отримав свою назву завдяки дрібним білим квіткам, що виділяє аромат, схожий на запах апельсинових квітів. Його також називають запашним чубушником і солодким чубушником. Деякі сорти мають сильніший аромат, ніж інші, і зазвичай запах квіток посилюється на заході сонця.

Чубушник

Іпомея біла

Місячна квітка або біла іпомея (Ipomoea alba) має білі квітки, які розкриваються і розпускаються вночі. Іпомея біла — споріднена рослина пурпурно-блакитної іпомеї.

Іпомея біла

