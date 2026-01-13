Вдарить справжній "дубак": які вихідні у січні можуть стати найхолоднішими

Сонце буде оманливим: чому вихідні стануть найхолоднішими днями тижня

Українцям доведеться запастися терпінням і теплим одягом — найближчим часом потепління не очікується. Синоптики прогнозують, що морозна погода збережеться щонайменше до 25 січня.

Найближчі два тижні в області триматиметься морозна погода без значного потепління. Про це "Телеграфу" розповіла Світлана Дриганюк, черговий синоптик Волинського облгідрометцентру.

За її словами, погоду визначатиме область підвищеного тиску, а повітряні маси надходитимуть зі сходу та північного сходу. "Синоптична ситуація складається так, що найближчим часом, тобто до кінця цього тижня і протягом наступного тижня тепла і значного потепління не очікуємо, тому що погоду буде зумовлювати переважно область підвищеного тиску", — пояснила синоптикиня.

До кінця тижня вночі температура опуститься до 14-18 градусів морозу, вдень триматиметься від 5 до 10 градусів нижче нуля. Опадів переважно не прогнозують.

Виняток буде 15 січня, у четвер. Територію Волині перетне теплий атмосферний фронт, який прийде із Західної Європи. Мороз трохи послабшає — вночі до 8-11 градусів, вдень від нуля до 6 градусів морозу. "Пройде помірний, подекуди значний сніг, це переважно в нічні години, вдень невеликий сніг", — розповіла Дриганюк.

Погода в Україні 15 січня

Хмарність також вплине на температуру. У хмарні дні мороз буде на 2-3 градуси слабшим. Натомість у вихідні, 17-18 січня, хмар поменшає, може навіть пробиватися сонце. Через це вночі температура падатиме сильніше.

Прогноз погоди на 18 січня в Україні

Наступний тиждень, з 19 по 25 січня, також буде морозним. Вночі очікується від 10 до 15 градусів морозу, вдень — від 5 до 10 градусів нижче нуля. Погода переважатиме суха, лише місцями можливий невеликий сніг, каже метеорологиня.

Синоптик також попередила про ожеледицю на дорогах і тротуарах.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, коли у Львів повернеться "плюсова" погода. На потепління ще треба почекати.