Водії ахнуть: простий спосіб перевірити, чи не обманюють вас на заправці

Як не втратити кошти на автозаправній станції

В Україні бензин залишається дорогим, а з 1 січня його ціна ще зросла. Водіям варто уважно контролювати кількість заправленого палива та перевіряти її. Для цього знадобиться лише мірна каністра.

За її допомогою легко визначити, чи відповідає кількість палива показанням колонки. У "Твоямашина" пояснили, як перевірити кількість літрів.

Як перевірити, чи не недоливають вам бензин на АЗС

Спочатку беруть чисту пластикову каністру з мірними поділками. Потім просять заправити в неї точно 10 літрів палива або інший контрольний об’єм. Після цього рівень у каністрі порівнюють із показаннями колонки. Допустима похибка дуже маленька — близько 0,25%. Якщо в каністрі менше 10 літрів, наприклад 9,8 або 9,9 літрів, це може означати недолив.

Крім цього, на недолив можуть вказувати й інші ознаки. Колонка може рахувати повільно або ривками, заправник часто відволікається або рухає пістолет. Також сигналом може бути різке збільшення витрати палива або відчуття, що машина гірше їде. Завжди зберігайте чек — він може знадобитися як доказ у разі проблем.

Водій заправляє машину. Фото: Судово-юридична газета

Чому не можна використовувати пластикові каністри

Варто пояснити, що під час перевірки варто використовувати лише спеціальні пластикові каністри з HDPE (поліетилен високої щільності), схвалені для палива і марковані відповідно. Звичайні побутові каністри для бензину небезпечні, як пояснили в "mechanika".

Основні причини заборони:

Статична електрика: звичайний пластик накопичує електрику, тертя палива може викликати іскру і загоряння.

звичайний пластик накопичує електрику, тертя палива може викликати іскру і загоряння. Хімічна несумісність: бензин може руйнувати пластик, викликаючи мікротріщини та витоки.

бензин може руйнувати пластик, викликаючи мікротріщини та витоки. Механічна міцність: не всі пластикові каністри витримують транспортування палива, можуть тріснути.

не всі пластикові каністри витримують транспортування палива, можуть тріснути. Пожежна небезпека: пластик горить швидко і поширює вогонь, на відміну від металу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експерт розповів про проблеми з постачанням пального в Україну і чого очікувати далі.