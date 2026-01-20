Водители ахнут: простой способ проверить, не обманывают ли вас на заправке

Как не потерять деньги на автозаправочной станции

В Украине бензин остается дорогим, а с 1 января его цена еще выросла. Водителям стоит внимательно контролировать количество заправленного топлива и проверять его. Для этого понадобится только мерная канистра.

С ее помощью легко определить, соответствует ли количество топлива показаниям колонки. В "Твоя машина" объяснили, как проверить количество литров.

Как проверить, не доливают ли вам бензин на АЗС

Сначала берут чистую пластиковую канистру с мерными делениями. Затем просят заправить в нее точно 10 литров топлива или другой контрольный объем. После этого уровень в канистре сравнивают с показаниями колонки. Допустимая погрешность очень маленькая – около 0,25%. Если в канистре менее 10 литров, например 9,8 или 9,9 литров, это может означать недолив.

Кроме этого, на недолив могут указывать и другие признаки. Колонка может считать медленно или рывками, заправщик часто отвлекается или двигает пистолет. Также сигналом может быть резкое увеличение расхода топлива или ощущение, что машина уходит хуже. Всегда храните чек – он может понадобиться в качестве доказательства в случае проблем.

Водитель заправляет машину. Фото: Судебно-юридическая газета

Почему нельзя использовать пластиковые канистры

Стоит пояснить, что во время проверки следует использовать только специальные пластиковые канистры из HDPE (полиэтилен высокой плотности), одобренные для топлива и маркированные соответствующим образом. Обычные бытовые канистры для бензина опасны, как объяснили в "mechanika".

Основные причины запрета:

Статическое электричество: обычный пластик накапливает электричество, трение топлива может вызвать искру и возгорание.

обычный пластик накапливает электричество, трение топлива может вызвать искру и возгорание. Химическая несовместимость: бензин может разрушать пластик, вызывая микротрещины и утечки.

бензин может разрушать пластик, вызывая микротрещины и утечки. Механическая прочность: не все пластиковые канистры выдерживают транспортировку топлива, могут треснуть.

не все пластиковые канистры выдерживают транспортировку топлива, могут треснуть. Пожароопасность: пластик горит быстро и распространяет огонь, в отличие от металла.

