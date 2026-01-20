Від -10 до плюсів за кілька днів: синоптики назвали точну дату, коли в Одесі та області різко потеплішає

Плюсова температура вже близько

Зима в Одесі поки не відступає, але тепліші дні вже не за горами. За прогнозами синоптиків, температура почне зростати з другої половини тижня.

Удень повітря прогріватиметься до вищих позначок, ніж раніше. Про це повідомляє Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Коли прийде потепління

За даними синоптиків, у регіоні з 22 січня очікується поступове підвищення денної температури повітря. У центральних і південних районах Одеської області стовпчики термометрів можуть піднятися до +5 градусів, а на півночі — наблизитися до нульової позначки.

У вівторок, 21 січня, в регіоні збережеться мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, проте вночі та вранці можливі тумани. Вітер змінить напрямок на південний, а температура вдень коливатиметься від одного градуса морозу до чотирьох тепла.

Схожою буде погода й 22 січня. Вночі ще фіксуватимуть морози — від -3 до -8 градусів, але вдень температура може перейти в "плюс". Синоптики знову попереджають про ймовірність туманів та ожеледиці.

На 23 січня прогнозують невеликий сніг. Вночі температура триматиметься в межах -2…-7 градусів, а вдень — від -3 до +2. Уже наступного дня, 24 січня, опадів не очікують, проте вночі подекуди може бути до -10, а вдень — від 0 до -5.

Прогноз погоди в Одесі за даними meteo.ua

Відомий синоптик Ігор Кібальчич підтвердив "Телеграфу", що кінець морозів близький. Він зазначив, причина морозної погоди, яка тримається в Україні — потужний холодний антициклон, який прийшов із Азії та приніс арктичне повітря.

За його прогнозом, тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор'я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже до останніх днів січня морози зовсім підуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україну накриє хвиля потепління. Синоптики назвали дати, коли спадуть морози.