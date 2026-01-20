От -10 до плюсов за несколько дней: синоптики назвали точную дату, когда в Одессе и области резко потеплеет

Плюсовая температура уже близко

Зима в Одессе пока не отступает, но теплые дни уже не за горами. По прогнозам синоптиков температура начнет расти со второй половины недели.

Днем воздух будет прогреваться до более высоких отметок, чем раньше. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Когда придет потепление

По данным синоптиков, в регионе с 22 января ожидается постепенное повышение дневной температуры воздуха. В центральных и южных районах Одесской области столбики термометров могут подняться до +5 градусов, а на севере приблизиться к нулевой отметке.

Во вторник, 21 января, в регионе сохранится переменная облачность. Осадков не прогнозируется, однако ночью и утром возможны туманы. Ветер сменит направление на южное, а температура днем будет колебаться от одного градуса мороза до четырех тепла.

Похожая погода будет и 22 января. Ночью еще будут фиксировать морозы — от -3 до -8 градусов, но днем температура может перейти в плюс. Синоптики снова предупреждают о вероятности туманов и гололедицы.

На 23 января прогнозируется небольшой снег. Ночью температура будет держаться в пределах -2…-7 градусов, а днем от -3 до +2. Уже на следующий день, 24 января, осадков не ожидается, однако ночью местами может быть до -10, а днем от 0 до -5.

Прогноз погоды в Одессе по данным meteo.ua

Известный синоптик Игорь Кибальчич подтвердил "Телеграфу", что конец морозов близок. Он отметил, что причина морозной погоды, которая держится в Украине, — мощный холодный антициклон, который пришел из Азии и принес арктический воздух.

По его прогнозу, теплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, потом по всей стране. Уже к последним дням января морозы совсем уйдут.

