Сильні морози не відступають. Яка погода буде у Києві на вихідних і коли чекати на потепління
Суттєвих опадів у ці дні не прогнозують
Січень в Україні видався дуже сніговим та морозним. Найближчим часом на потепління чекати не варто, зокрема Києву, оскільки нічний мороз цими вихідними, 17-18 січня, залишиться в межах -18...-20 градусів.
За даними Укргідрометцентру, у суботу, 17 січня, у столиці України очікується мінлива хмарність. Снігопадів синоптики не прогнозують, уночі температура становитиме -16...-18 градусів, а вдень буде в діапазоні -14...-12 градусів.
У неділю, 18 січня, утримається холодна погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -18...-20 градусів, а вдень покажуть -14...-12 градусів. Переважно день пройде без опадів.
Згідно з прогнозом сайту Ventusky, люті морози у Києві почнуть відступати з понеділка, 19 січня. Денні температури наступного тижня будуть у діапазоні -7…-4 градусів. Найтепліше буде 22 січня: вночі очікується -6 градусів, а вдень 0 градусів.
Але потепління буде недовгим, бо з 24 по 27 січня настане пік морозів, проте без істотних опадів.
Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними. Раніше ми розповідали, як не впасти на льоду.