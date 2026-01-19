Носила імена на честь Катерини ІІ та Адольфа Гітлера: історія центральної вулиці Одеси (відео)

Їй вже понад 200 років

Катерининська вулиця – одна з найстаріших і найвідоміших в Одесі і вперше її називали Генуезькою. Вона приховує безліч історій, про які мало хто знає, і будівлі, які бачили важливі події міста.

Перша згадка про неї датується 1804 роком. Детальніше про її історію та архітектуру написав "Телеграф".

Катерининська вулиця – одна з найвідоміших в Одесі

Катерининська вулиця починається від однойменної площі та веде до Новощепного ряду, поруч із ринком "Привоз". Вона розташована в історичному центрі міста.

Спочатку вулиця називалася Генуезька, але у 1820 році її перейменували на Катерининську. Назва могла з’явитися на честь імператриці Катерини II або через церкву Святої Катерини, яку планували збудувати, але не побудували. За радянських часів вулицю називали Карла Маркса, під час німецької окупації – на честь Адольфа Гітлера. Після війни повернули назву Карла Маркса, а з 1991 року – знову Катерининська.

Життя вулиці у дореволюційні часи

Катерининська була головною дорогою до порту. Щодня по ній проходило багато возів та екіпажів. До 1870 року вулиця не була вимощена гранітом, тому у дощ чи сніг рухався важко.

На вулиці можна було знайти все, як у будь-якому місті: ресторани, закусочні, квітковий ринок із можливістю купити квіти чи обміняти гроші, а також різноманітні магазини. Тут також працювали лікарі, масажисти, перукарі, модистки та ювеліри.

Катерининська була важливим культурним центром. Тут знаходився Рішельєвський ліцей, де викладав Дмитро Менделєєв. В ліцеї бував і А.С. Пушкін, а у внутрішньому дворі жив польський поет Адам Міцкевич.

Храми та релігійні будівлі

На вулиці було кілька церков різних конфесій. Вірмено-Григоріанська церква була збудована у 1840 році, але зруйнована під час війни. Синагога відкрилася в 1887 році, а римо-католицький собор Успіння Діви Марії побудували у 1853 році – там похований граф Ланжерон. Грецька Троїцька церква (нині Свято-Троїцький собор) була зведена у 1808 році, у ній похований Вселенський Патріарх Григорій V, пізніше перепохований у Афінах.

Вірменська церква в Одесі. Фото: "Wikipedia"

Собор Успіння Діви Марії в Одесі. Фото: "Wikipedia"

Свято-Троїцький собор в Одесі. Фото: "Wikipedia"

Будинок на Катерининській, 52 будували у 1848 році. Тут працювали банки, фабрики, магазини та готелі. Після революції та війни він використовувався по-різному, а зараз там працює готель "Hotel 52".

"Hotel 52" в Одесі. Фото: "Hotel52"

На вулиці також були готелі "Англія", "Америка", "Венеція" та інші. Коли прийшла радянська влада, багато закладів закрили, а фабрики і храми перетворили на державні установи. Після війни вулиця поступово оживала: відкрилися кафе, кінотеатр, магазини та майстерні.

