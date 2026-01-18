Була кордоном Катеринослава: як раніше називалась центральна вулиця Дніпра (фото)

Раніше там були тільки ліса та болота

Дніпро зберігає багато історичних місць і старовинних будівель, які розповідають про минуле міста. Серед таких місць вулиця Шмідта, яка всього раз змінила назву.

Що робить цю вулицю особливою, написав "Телеграф". Колись вона була кордоном колишнього Катеринослава.

Вулиця Отто Шмідта: коротка історія перейменування та що унікального є на ній

Спочатку вона з’явилася в 1870-х роках як Гімнастична через гімнастичнаий зал, побудований у 1900 році. Згодом зал переробили під Зимовий театр. 11 липня 1934 року вулиця отримала сучасну назву на честь радянського полярника Отто Шмідта. У середині XIX століття тут проходив кордон Катеринослава, передав "Інформатор", посилаючись на матеріали історика Максима Кавуна.

Вулиці Шмідта близько 205 років і вона привертає увагу старовинними будівлями, монументами та фасадами. Спочатку на її місці були ліси і болота, а першим мешканцем став відставний есаул Лазар Глоба.

Який вигляд має вулиця. Фото: gorod.dp.ua

Після його смерті землю передали казенній суконній фабриці, а першим будинком на вулиці став будинок директора фабрики. У 1873 році ділянку зайняв пивоварний завод Боте — одне з найбільших підприємств Катеринослава.

Що є на тій вулиці

У 1885 році міська влада виділила місце для м’ясних крамниць, що стало початком сучасного ринку "Озерка". У радянський час його називали "Центральний колгоспний ринок", а в 1964 році збудували великий критий корпус. У 1960 році біля входу відкрили кінотеатр "Факел", який працював до кінця 1990-х.

Що є на вулиці. Фото: gorod.dp.ua

Навпроти ринку розташована будівля старого цирку 1960 року, виконана в "постсталінському" стилі. Він функціонував до 1980 року, а зараз використовується як склади. Район вище "Озерки", колишня Підгірна слободка, раніше вважався кримінальним, а сьогодні там працює торговий центр "Приозерний", відкритий у 2011 році.

Вуличний вигляд історичного району Дніпра. Фото: gorod.dp.ua

На розі з вулицею понад сто років стояв пологовий будинок кінця XIX століття, який знесли у 2010 році. Ще одне важливе місце — лікеро-горілчаний завод на розі проспекту Пушкіна, заснований у 1897 році як винний склад і пізніше перетворений на повнофункціональне підприємство.

