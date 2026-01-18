За 200 тис. доларів збудували всього 12 метрів: де знаходиться найменший у світі хмарочос (фото)

В ньому всього 4 поверхи

У США будівля, яка зовні виглядає звичайно, але має одну дивну особливість. Вона планувалася як високий хмарочос, але вийшла надзвичайно маленькою. Відтоді її стали називати найменшим хмарочосом у світі.

Як це сталося і чому будівля отримала популярність, написав "Телеграф". Його висота всього 12 метрів, а на будівництво витратили 200 тисяч доларів.

Будинок Ньюбі-МакМегона: маленька будівля з великою історією

У Вічита-Фолс, Техас, стоїть будівля, відома як "найменший у світі хмарочос". Вона з’явилася у 1919 році і відразу стала архітектурною цікавинкою через свою дуже маленьку висоту. Хоча спочатку планувалося збудувати багатоповерховий хмарочос, вийшло всього 12 метрів і 4 поверхи.

Будівля з червоної цегли і штучного каменю примикає до одноповерхової офісної споруди 1906 року. Всередині є вузькі круті сходи, що займають чверть простору. Вона має статус визначного місця Техасу.

Найменший у світі хмарочос і меморіальна дошка на будинку. Фото: "Телеграф"

Історія

На місці хмарочоса спочатку стояла одноповерхова цегляна будівля бізнесмена Августа Ньюбі. Після відкриття нафти в околицях Вічита-Фолс у 1912 році в місто приїхало багато переселенців, і виникла потреба в нових офісах. Інженер Дж. Д. МакМегон запропонував побудувати багатоповерхову прибудову за 200 тисяч доларів на 146 метрів.

У 1919 році закінчились кошти, а з ними завершилось будівництво. Виявилось, що висота склала лише 12 метрів. На це є пояснення: МакМегон вказав висоту в дюймах, а не у футах. Він забрав собі різницю у коштах на будівництво та припинив будь-які контакти зі замовниками. Спроби повернути гроші через суд були безуспішними. Коли інтерес до нафти спав, будівля залишилася стояти порожньою.

Сучасний стан

У 2000 році будівлю купила компанія "Marvin Groves Electric" і провела реконструкцію за $180 тис. Тут розмістили антикварний магазин "Antique Wood", а з 2013 року працював магазин "Hello Again". Перший поверх здається в оренду.

Будівля вистояла перед торнадо та пожежами і стала символом фінансових махінацій нафтового буму Північного Техасу. З 1986 року вона входить до історичного району Депо-Сквер, внесеного до Національного реєстру історичних місць США.

