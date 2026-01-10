Морозы до -20°С и сугробы почти в полметра. Какая погода будет в январе и когда ждать потепления

Аномально низкие температуры будут не только на западе

Вторая декада января встретит Украину арктическим воздухом и сильными морозами, которые на севере и западе будут достигать -20°С и ниже. Однако уже с 16 января прогнозируется оттепель, правда, продлится она несколько дней.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, с 10 января Украину ждут температуры в разы ниже нормы и значительный слой снежного покрова.

"Дополнительный охлаждающий эффект в приземный слой воздуха будет вносить снежный покров, высота которого в западных регионах достигает местами 35—40 см", — говорит синоптик.

Он добавляет, что после 16 января постепенно, начиная с западных регионов, начнется медленное повышение температуры воздуха, однако существенных и длительных оттепелей все равно не предвидится. Более того, с 18 января ожидается развитие мощного сибирского антициклона, который начнет влиять преимущественно на Левобережье Украины, поэтому здесь период аномально низких температур будет продолжаться.

Компактный и активный южный циклон испортит погоду 11 января в южных, центральных и восточных областях. Здесь пройдут осадки в виде снега, на Донбассе и в Крыму преимущественно дождь. Также ожидается метель, порывистый ветер и снежные сугробы. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.

В западных и северных регионах будет преобладать погода без существенных осадков, лишь 15-16 января слабо выраженные атмосферные фронты с запада принесут в указанные районы небольшой снег и мокрый снег. На дорогах большинства областей будет держаться гололед.

Какие морозы накроют Украину

В период с 11 по 15 января морозная погода ожидается в западных, северных и северо-восточных областях. Здесь в ночное время столбик термометра будет снижаться до -13...-18°С, местами при прояснениях и слабом ветре в низменных участках местности, а также в горных котловинах Карпат ожидается -19...-24°С. Днем температура будет колебаться в диапазоне -7…-14 °С. В других регионах ночная температура будет колебаться в диапазоне -7…-12 °С, днем ​​–2…-8 °С; в Крыму и юге Одесской области около 0 °С.

С 16 января ожидается ощутимое потепление, наиболее выраженным в западных и южных областях. В то же время Левобережная часть Украины останется с умеренными морозами ночью и небольшим минусом в дневное время.

Таким образом, до 19 января включительно средние показатели температуры окажутся ниже нормы с наибольшими отклонениями в северо-западных регионах Украины (см. карту):

Карта температур 19 января

По данным Укргидрометцентра, с 11 по 15 января Украину накроют сильные морозы. На севере и западе ночью термометр может показать до -19 градусов. При этом на юге также будет достаточно холодно – до -9 градусов.

Погода в Украине 11 января. Данные: Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 января. Данные: Укргидрометцентр

