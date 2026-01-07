Київ перетворився на величезну ковзанку. Йти та їхати однаково небезпечно (фото і відео)

На вулицях столиці працює 289 одиниць спецтехніки "Київавтодору"

Зранку у середу, 7 січня, у Києві виникла ожеледиця. Суцільним шаром льоду вкрито дороги, тротуари, сходи та навіть сам сніг.

Столиця буквально перетворилася на величезну ковзанку. Однаково небезпечно як йти пішки, так і їхати автомобілем. В мережі публікують кадри Києва, що вкрився тонким шаром льоду. Жителі столиці розповідають, що вийшовши зранку на вулицю, не могли ступити кроку, бо дуже слизько.

Температура повітря у столиці не дуже низька, близько 0 -2 градусів. З ночі на київських дорогах активно працюють комунальники та фахівці "Київавтодору".

Вони обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми. Дорожники очищають від снігу і обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

У КМДА поінформували, що на цих роботах задіяно 289 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Крім того, працюють 487 працівників у складі 67 бригад із ручного прибирання.

За прогнозами синоптиків, 7 січня, в Києві хмарно, вдень помірний мокрий сніг, туман, на дорогах ожеледиця. Впродовж дня буде від 0 до 2 градусів морозу, тому лід утримається.

Як повідомляв "Телеграф", цього року Київ ризикує повторити легендарну ковзанку 2020-го, і навіть ще сильнішу. На 8 січня синоптики прогнозують замерзаючий дощ, який створює сильну ожеледицю. Востаннє така негода була у 2020 році в грудні, тоді вона наробила великого лиха, перетворивши столицю на величезну ковзанку.