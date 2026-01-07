Киев превратился в огромный каток. Идти и ехать одинаково опасно (фото и видео)

На улицах столицы работает 289 единиц спецтехники "Киевавтодора"

Утром в среду, 7 января, в Киеве возник гололед. Сплошным слоем льда покрыты дороги, тротуары, лестницы и даже снег.

Столица буквально превратилась в огромный каток. Одинаково опасно как идти пешком, так и ехать на автомобиле. В сети публикуют кадры покрывшегося тонким слоем льда Киева. Жители столицы рассказывают, что выйдя утром на улицу, не могли сделать и шагу, потому что очень скользко.

Лед в Киеве покрыл дороги

Температура воздуха в столице не слишком низкая, около 0 –2 градусов. С ночи на киевских дорогах активно работают коммунальщики и специалисты "Киевавтодора".

Они обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

В КГГА проинформировали, что на этих работах задействовано 289 единиц спецтехники "Киевавтодора". Кроме того, работают 487 работников в составе 67 бригад по ручной уборке.

По прогнозам синоптиков, 7 января, в Киеве облачно, днем умеренный мокрый снег, туман, на дорогах гололедица. В течение дня будет от 0 до 2 градусов мороза, поэтому лед удержится.

Как сообщал "Телеграф", в этом году Киев рискует повторить легендарный каток 2020-го, и даже еще более сильный. На 8 января синоптики прогнозируют замерзающий дождь, создающий сильный гололед. В последний раз такая непогода была в 2020 году в декабре, тогда она наделала большой беды, превратив столицу в огромный каток.