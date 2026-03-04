Багато років при владі і зі своєю "фішкою": ви точно не впізнаєте політика на цьому дитячому фото

У дитинстві всі виглядали інакше

Дитинство залишає слід на багатьох, але політики часто змінюються до невпізнанності. Наша героїня — саме такий випадок. Дивлячись на її архівні знімки, практично неможливо вгадати у маленькій дівчинці майбутнього мастодонта української політичної арени. Це справжній виклик для уважних!

Вона одна з нардепок, яку просто не впізнати на архівному ще чорно-білому фото з дитинства.

Вона одна з небагатьох при владі вже кілька десятків років і побувала в різних політичних перепетіях. Проте зберегла свою частину електорату, який незмінно голосує за неї на кожних виборах. Також вона створила свою політичну силу та керує нею вже майже три десятки років.

Вгадайте, що то за політик на дитячому фото?

Ну, звичайно — це ж Юлія Тимошенко. З огляду на те, що вона одна з небагатьох жінок серед політиків-чоловіків, здогадатися було нескладно.

Юлія Володимирівна Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року, зараз їй 65 років. Вона залишається при владі в Україні вже майже 30 років і за цей час стала однією з наймедійніших українських політиків.

Свою політичну кар’єру вона розпочинала у 1997 році, коли вперше стала народним депутатом. У 2002 році вона представила у Верховній Раді свою партію "Батьківщина", яка всі ці роки не покидала стін парламенту. А ще Тимошенко має свою "фішку" — це коса, обвита навколо голови, яка стала її політичною візитною карткою.

Юлія Тимошенко

