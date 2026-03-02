Українці раптово згадали Положинського: чи впізнаєте зірку на свіжому фото

У мережі обговорюють нове фото із лідером Тартака

Олександр Положинський – відомий український музикант, виконавець та фронтмен "Тартака". У день свого 50-річчя у 2022 році він офіційно став солдатом ЗСУ. Служив стрільцем у 47-му окремому батальйоні. Наразі він через проблеми зі здоров’ям продовжує службу у Києві — працює на військовому радіо "Армія ФМ".

У мережі згадали про Положинського після публікації у Threads його фотографії у взуттєвому магазині. Автор посту s.kyrylenko показав знімок із музикантом і написав:

Міленіали тут? Впізнали легенду? s.kyrylenko

Олександр Положинський. Фото: https://www.threads.com/@s.kyrylenko/post/

Користувачі соцмережі відразу почали обговорювати фото з Олександром Положинським і писати цитати з його пісень. Багато хто відзначив, що виріс на його творчості.

Ось що писали у коментарях:

У дитинстві мріяла, що вийду заміж або за Сашка, або за Валерія Харчишина. Сашка навіть чмокнула в щічку, коли мені було 13, однозначний краш дитинства та пубертату.

"Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна…". Тартак.

Коли не лише Скрябін був пророком

Тепер я знаю, що сказати… бо я Катя. Це Олександр Положинський.

Як він завжди офігезно одягнений.

Хотів пожартувати, але згадав "напишу смс, від землі до небес" і заплакав.

Саня Положинський. Як він? Чув що у ЗСУ збирався?

Він був у Магурі в 22-му році, зараз начебто на радіо "Армія ФМ".

Ну, дай Боже, щоб було все добре.

Коментарі під фото з Положинським

