Фекалії спливуть. Що категорично не можна сипати у каналізацію в мороз

Найважливіше — уникнути засмічення внутрішньобудинкових мереж

Сипати сіль у каналізацію, щоб запобігти її замерзанню, категорично не можна. Це лише створить додаткові проблеми.

Що треба знати:

Не варто слідувати порадам з інтернету та сипати сіль в унітаз

Це може створити пробку в каналізації з дуже неприємними наслідками

Замерзання можливе лише у разі неправильної експлуатації каналізаційної системи

Про це "Телеграфу" розповіла експертка з житлово-комунального господарства Кристина Ненно: Ваш стояк у небезпеці. Як не дати замерзнути каналізації: практичні поради від експертки ЖКГ (інфографіка)

Таку пораду захистити каналізацію від замерзання у будинках, де немає опалення через наслідки російських ударів по енергооб'єктах, можна зустріти в мережі. Проте фахівці попереджають, що засипання солі у каналізацію — погана ідея.

Сипати сіль в унітаз не можна

Сіль довго розчиняється. Мешканці самостійно створять перешкоду в каналізаційній системі, що призведе до того, що фекалії повипливають на першому, другому, третьому поверсі, — каже Кристина Ненно

За її словами, солона вода в стояку все одно рано чи пізно замерзне. Крім того, без потоку води сіль не розчиниться в каналізації, а утворить пробку.

Ще один негативний момент — сольовий розчин може негативно вплинути на процес очищення стоків на очисних спорудах. Концентрація хлориду натрію у воді після очищення буде збільшена, що шкодить екології.

Внутрішня будинкова каналізаційна мережа функціонує шляхом самопливу води, використовується дія гравітації. Система забезпечує ефективне відведення стоків без насосів. Замерзання можливе лише у разі неправильної експлуатації, найчастіше — через засмічення.

Як захистити каналізацію у будинку

