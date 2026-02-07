Глумився над українцями, а тепер не потрібен Росії 50 років. Хто такий Нурлан Сабуров і що говорить про війну

У нього залишився дім під Москвою, але повернутися туди він більше не зможе

Відомий російський стендап-комік Нурлан Сабуров став персоною нон грата у Росії. Заборону на в’їзд до країни-агресорки на 50 років він отримав нібито за критику війни, проте його попередні висловлювання говорять про протилежне.

Що потрібно знати:

Сабуров став відомим як резидент Stand Up на ТНТ

Комік піддався критиці за висловлювання про війну в Україні і скасування концертів за кордоном

Тепер він не лише під забороною в Україні, а й "улюбленої" Росії

Він народився і закінчив школу в Казахстані, після чого перебрався до Єкатеринбурга. Там вступив до Уральського федерального університету на факультет фізичної культури. Під час навчання грав у КВК у складі університетської команди та пробував себе у стендапі.

Пізніше кар’єра Сабурова почала активно розвиватися, і у 2014 році він разом із сім’єю переїхав до Москви, де став резидентом шоу Stand Up на ТНТ. Наприкінці квітня 2019 року на Youtube-каналі LABELCOM вийшов перший випуск гумористичного проєкту "Що було далі?", ведучим якого став Нурлан.

Примітно, що він кілька років марно намагався оформити громадянство РФ. За інформацією російських Telegram-каналів, 6 лютого він прилетів до Москви з ОАЕ, де перебував на зйомках реклами автомобільного бренду. Під час паспортного контролю у "Внуково" його затримали та заборонили в’їзд до країни.

Повідомляється, що таке рішення пов’язане з порушеннями міграційного та податкового законодавства, а також із "критичними висловлюваннями" про війну проти України. Крім того, компанія Сабурова, за даними джерел, має заборгованість зі страхових внесків у розмірі 19 тисяч рублів.

Російське громадянство комік, як стверджується, не оформив через побоювання, пов’язані з санкціями. Раніше, навесні, його вже затримували у "Шереметьєво" за порушення міграційних правил. Поки Нурлан не може повернутися до Росії, за ним, як і раніше, залишається заміський будинок в елітному селищі Підмосков’я.

Будинок Сабурова у Підмосков’ї

Що Нурлан Сабуров говорить про війну

У квітні 2022 року, перебуваючи у гастролях по США, комік уникав прямих висловлювань про вторгнення Росії в Україну. Він жартував про страх перед владою і наголошував, що не зобов’язаний відповідати на незручні питання.

У мене є сім’я, ви повинні розуміти Нурлан Сабуров

На одному з концертів до артиста підійшла дівчина у сукні із червоними плямами, символізуючи кров убитих росіянами українців. Сабуров спробував пожартувати: "Вибачте, це місячні?". Такою реплікою він розлютив українців, які стали ще більше закликати до бойкоту коміка. Під тиском української діаспори концерти Сабурова в США було скасовано.

Пізніше у Нурлана зірвався тур у Казахстані і він вирушив до Сибіру, скаржачись на "травлю" і називаючи себе "жертвою русофобії". Також він дозволяв собі жарти про росіян, порівнюючи Ізраїль із Росією, а українців із талібами, при цьому явно переплутавши ХАМАС із Талібаном.

Та добре, коли Ізраїль йо*нув по талібах, по Палестині, Zara (провідна торгівельна мережа — ред.) не пішла звідти, McDonald’s не перейменували у "Хумус і точка" Нурлан Сабуров

7 лютого Сабуров повернувся до Алмати. Поки невідомо, які плани в артиста і чи залишиться він у Казахстані, але скасування виступів у його такій улюбленій Росії може сильно вдарити по його доходах і так зіпсовану репутацію.

