Відомий фаворит Нацвідбору на "Євробачення 2026": у кого найбільше шансів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За перемогу змагатимуться десять фіналістів
У суботу, 7 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2026". Стане відомо, хто з учасників представить Україну на міжнародному конкурсі у Відні (Австрія).
На платформі Eurovisionworld з’явилися прогнози букмекерів щодо ймовірного переможця Нацвідбору. Проте ситуація може кардинально змінитися.
Хто може уявити Україну на "Євробаченні 2026"
У фінал Національного відбору пройшли 10 учасників, а саме:
- Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)"
- Khayat – "Герці"
- Laud – "Lightkeeper"
- LELÉKA — "Ridnym"
- Molodi — "Legends"букмері
- Monokate — "TYT"
- Mr. Vel — "Do or Done"
- The Elliens – "Crawling Whispers"
- Valeriya Force — "Open Our Hearts"
- ЩукаРиба — "Моя земля"
Згідно з прогнозами букмекерів, ймовірним переможцем Нацвідбору стане співачка Jerry Heil ,яка разом з Alyona Alyona вже представляла Україну на "Євробаченні" у 2024 році. Тоді дует посів 3 місце на конкурсі, але Jerry Heil вирішила знову спробувати удачу і цього разу представила сольну пісню "Catharticus (Prayer)". Її шанси на перемогу оцінюють у 47%.
Друге місце прогнозують LELÉKA з піснею "Ridnym" (19%), а на третьому місці опинилася Monokate із композицією "TYT" (16%).
Щодо шансів України на перемогу у конкурсі "Євробачення 2026", то зараз, згідно з прогнозами букмекерів, наша країна знаходиться на 5-му місці (6%). Імовірним переможцем конкурсу вважають Ізраїль (12%), на другому місці – Фінляндія (9%) і трійку лідерів замикає Греція (8%).
"Телеграф" писав раніше, що навколо фіналістки Нацвідбору на "Євробачення-2026" виник скандал. Дівчину звинуватили у зв’язках із російським звукорежисером.