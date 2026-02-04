Відомий фаворит Нацвідбору на "Євробачення 2026": у кого найбільше шансів

За перемогу змагатимуться десять фіналістів

У суботу, 7 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2026". Стане відомо, хто з учасників представить Україну на міжнародному конкурсі у Відні (Австрія).

На платформі Eurovisionworld з’явилися прогнози букмекерів щодо ймовірного переможця Нацвідбору. Проте ситуація може кардинально змінитися.

Хто може уявити Україну на "Євробаченні 2026"

У фінал Національного відбору пройшли 10 учасників, а саме:

Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)"

Khayat – "Герці"

Laud – "Lightkeeper"

LELÉKA — "Ridnym"

Molodi — "Legends"букмері

Monokate — "TYT"

Mr. Vel — "Do or Done"

The Elliens – "Crawling Whispers"

Valeriya Force — "Open Our Hearts"

ЩукаРиба — "Моя земля"

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення 2026"

Згідно з прогнозами букмекерів, ймовірним переможцем Нацвідбору стане співачка Jerry Heil ,яка разом з Alyona Alyona вже представляла Україну на "Євробаченні" у 2024 році. Тоді дует посів 3 місце на конкурсі, але Jerry Heil вирішила знову спробувати удачу і цього разу представила сольну пісню "Catharticus (Prayer)". Її шанси на перемогу оцінюють у 47%.

Хто представить Україну на "Євробаченні 2026", прогнози

Друге місце прогнозують LELÉKA з піснею "Ridnym" (19%), а на третьому місці опинилася Monokate із композицією "TYT" (16%).

Хто виграє Нацвідбір на "Євробачення 2026", прогноз

Щодо шансів України на перемогу у конкурсі "Євробачення 2026", то зараз, згідно з прогнозами букмекерів, наша країна знаходиться на 5-му місці (6%). Імовірним переможцем конкурсу вважають Ізраїль (12%), на другому місці – Фінляндія (9%) і трійку лідерів замикає Греція (8%).

Шанси України на перемогу на "Євробаченні-2026", Фото: Eurovisionworld.com

