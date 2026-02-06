Лютневий ривок: три знаки китайського гороскопу, на яких чекає великий успіх наприкінці зими

Дізнайтесь, хто у списку щасливчиків

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише 17 лютого. Астрологи вже зробили прогнози, кому із знаків китайського гороскопа дуже пощастить до кінця цієї зими.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопу, для яких кінець лютого стане найщасливішим та найуспішнішим часом.

Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки китайського гороскопа — Дракон, Собака та Кінь. Про це пише China Explorer Tour.

Дракон

Лютий стане для Драконів часом найвищого польоту. Якщо на початку року було якесь пробуксовування, то вже до кінця зими ви рвонете вперед з шаленою швидкістю. Будьте готові до змін на роботі, які приведуть вас до зльоту кар’єрними сходами і принесуть гарний прибуток. Не бійтеся брати відповідальність. Ваша харизма зараз – ваш головний капітал.

Собака

До кінця зими всі попередні зусилля та працьовитість Собаки почнуть давати щедрі плоди. Це позначитися і на матеріальному стані, і на інвестиціях, і в особистих відносинах. Якщо ви шукали надійного союзника у бізнесі чи супутника життя — кінець лютого ідеальний час для цього. Довіряйте своїй інтуїції, вона загострена як ніколи.

Кінь

Господарем 2026 року стане Кінь, тому ваша стихія тільки посилиться, особливо наприкінці зими. Енергія битиме ключем, а всі перешкоди просто зникнуть з вашого шляху, і почнеться все це якраз до кінця лютого. Успіх супроводжуватиме вас абсолютно у всіх починаннях, пов’язаних із змінами. Тож сміливо плануйте переїзди, зміну діяльності чи зміни в особистому житті.

