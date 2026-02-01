Зовсім інша людина. Як виглядала "жінка третього тисячоліття" Ірина Луценко до пластики і зараз

У лютому експолітику виповниться 60 років

Колишній народний депутат Ірина Луценко, яка у 2017 році отримала звання "Жінка III тисячоліття", змінилася до невпізнанності.

Що потрібно знати:

Обговорення пластики Ірини Луценко розпочалося у 2017 році

Після виходу з політики вона перестала з’являтися у медіа та соцмережах

Наразі невідомо, чим займається Ірина Луценко і де живе

Нині мало хто пам’ятає зовнішність народної депутатки до розмов про пластичні втручання. Ця тема випливла ще у вересні 2017 року, коли Ірина звернула на себе особливу увагу.

Ірина Луценко до змін

У 2019 році фахівці з пластичної хірургії та естетики, подивившись на фото, зазначили, що жінка захопилася сучасними дорогими косметичними процедурами. Найбільші зміни помітні в області підборіддя: воно стало більш гладким та підтягнутим.

Фахівці стверджують, що цього можна було досягти двома шляхами: покласти на окістя більш щільну гіалуронову кислоту, оскільки вона створює гарний обсяг яких мала місце бути пластична операція. Можливо, вона також вдавалася до липофилингу – це моделювання обличчя за допомогою введення в нього власного жиру. Крім того, могла змінювати форму і розмір носа

Повідомлялося, що багато політиків змушені регулярно проходити всі перелічені процедури. Кожну з них — ботокс, гіалуронова кислота або пересадка власного жиру — доводиться повторювати в середньому кілька разів на рік. При цьому чоловік політика, колишній глава МВС Юрій Луценко, раніше виступав зі спростуванням подібних публікацій у медіа.

Я знаю, що в мережі її досить поливають брудом. Останнє, від чого у мене просто зірвало дах — що вона в Петербурзі робила пластичну операцію. По-перше, вона ніколи не робила ніякої пластики. Вона пережила певну операцію… Юрій Луценко

Згодом Ірина Луценко склала мандат і назвала причиною такого вирішення серйозні проблеми зі здоров’ям. В одному з інтерв’ю її чоловік заявив, що екснардеп перенесла інсульт.

Де зараз Ірина Луценко

Після завершення політичної кар’єри Ірина перестала з’являтися у медіа. До лютого 2023 року вона регулярно ділилася своїми думками про війну та події в Україні на сторінці у Facebook. Наразі немає інформації про те, чим вона займається, як виглядає та чи живе в Україні. 7 лютого Луценко виповниться 60 років.

Раніше ми писали про сім’ю колишнього нардепа "Козака". "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Михайла Гаврилюка.