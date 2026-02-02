Називали "найкращою дівчиною" України. Де зараз і як виглядає хрещениця покійного Кернеса

Журнал "Найзавидніші наречені" публікував її відверті фото

Колишній міський голова Харкова Григорій Кернес мав велику родину. У річницю смерті до його могили прийшли друзі, колеги та близькі люди, зокрема хрещениця політика Анастасія Журавльова.

Що потрібно знати:

Анастасія Журавльова — дочка директора комунального підприємства "Ритуал"

Раніше вона працювала хірургом, намагалася стати депутатом і брала активну участь у міському житті

Дівчина потрапляла до списку найзавидніших наречених України

Дівчина, якій наразі 29 років, є дочкою директора харківського комунального підприємства "Ритуал" Євгена Журавльова. Він був близьким другом та кумом Кернеса. До цього бізнесмен працював директором харківського готелю "Національ", яким фактично володів Геннадій Адольфович. У грудні 2020-го хрещениця Кернеса опублікувала архівне фото із мером.

Анастасія Журавльова — що про неї відомо

Раніше Анастасія працювала хірургом-інтерном у 17-й міській лікарні, де лікувався мер Харкова до звернення до німецької клініки "Шаріте". У вересні 2020 року вона намагалася стати депутатом Харківської міськради від Блоку Кернеса, але мандат не отримала. Під час кампанії Журавльова брала участь у суботниках, фарбувала лавки та спілкувалася з жителями міста.

Свою роботу Журавльова нерідко поєднувала зі своїм улюбленим хобі — мандрівками.

У грудні 2020 року журнал "Найзавидніші наречені" опублікував статтю з Анастасією та її відвертими фотографіями. За словами автора видання, воно присвячене інтерв’ю з "найкращими дівчатами України".

В мене дуже вузьке коло близьких друзів. Я ціную наші з ними стосунки та довіряю їм. Але таємниці та секрети – це все-таки те, про що не варто розповідати. Найближча людина, яка зі мною завжди на зв’язку – це мама. Ось із нею ми можемо годинами говорити про все. І часом навіть секретничати Анастасія Журавльова

Анастасія Журавльова. Фото: instagram.com/glyanec_zavidnie_nevesty Анастасія Журавльова. Фото: instagram.com/glyanec_zavidnie_nevesty

На цвинтарі, де лежить Кернес, через рік після його смерті відбулася панахида. Біля могили мера Харкова зібралися його рідні, близькі та працівники міськради. Серед присутніх були його хрещениця Анастасія Журавльова зі своїм батьком.

Ліворуч - кум Кернеса Євген Журавльов та його дочка Анастасія

Де зараз Анастасія Журавльова

У мережі немає офіційної інформації про місцеперебування та роботу 29-річної хрещениці Кернеса. При цьому у її блозі в Інстаграмі відмічено місто Харків. Доступ до сторінки обмежений.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про родину Віталія Кіма. Він щасливий чоловік та батько трьох дітей.