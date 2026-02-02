Рус

Називали "найкращою дівчиною" України. Де зараз і як виглядає хрещениця покійного Кернеса

Тетяна Кармазіна
Геннадій Кернес і Анастасія Журавльова Новина оновлена 02 лютого 2026, 14:01
Геннадій Кернес і Анастасія Журавльова.

Журнал "Найзавидніші наречені" публікував її відверті фото

Колишній міський голова Харкова Григорій Кернес мав велику родину. У річницю смерті до його могили прийшли друзі, колеги та близькі люди, зокрема хрещениця політика Анастасія Журавльова.

Що потрібно знати:

  • Анастасія Журавльова — дочка директора комунального підприємства "Ритуал"
  • Раніше вона працювала хірургом, намагалася стати депутатом і брала активну участь у міському житті
  • Дівчина потрапляла до списку найзавидніших наречених України

Дівчина, якій наразі 29 років, є дочкою директора харківського комунального підприємства "Ритуал" Євгена Журавльова. Він був близьким другом та кумом Кернеса. До цього бізнесмен працював директором харківського готелю "Національ", яким фактично володів Геннадій Адольфович. У грудні 2020-го хрещениця Кернеса опублікувала архівне фото із мером.

Кернес у молодості хрещениця Настя Журавльова
Фото: instagram.com/a.n13s_
Кернес хрещениця Настя Журавльова
Фото: instagram.com/a.n13s_

Анастасія Журавльова — що про неї відомо

Раніше Анастасія працювала хірургом-інтерном у 17-й міській лікарні, де лікувався мер Харкова до звернення до німецької клініки "Шаріте". У вересні 2020 року вона намагалася стати депутатом Харківської міськради від Блоку Кернеса, але мандат не отримала. Під час кампанії Журавльова брала участь у суботниках, фарбувала лавки та спілкувалася з жителями міста.

Анастасія Журавльова
Фото: instagram.com/a.n13s_

Свою роботу Журавльова нерідко поєднувала зі своїм улюбленим хобі — мандрівками.

Анастасія Журавльова

У грудні 2020 року журнал "Найзавидніші наречені" опублікував статтю з Анастасією та її відвертими фотографіями. За словами автора видання, воно присвячене інтерв’ю з "найкращими дівчатами України".

В мене дуже вузьке коло близьких друзів. Я ціную наші з ними стосунки та довіряю їм. Але таємниці та секрети – це все-таки те, про що не варто розповідати.

Найближча людина, яка зі мною завжди на зв’язку – це мама. Ось із нею ми можемо годинами говорити про все. І часом навіть секретничати

Анастасія Журавльова

Анастасія Журавльова. Фото: instagram.com/glyanec_zavidnie_nevesty
Анастасія Журавльова. Фото: instagram.com/glyanec_zavidnie_nevesty
Анастасія Журавльова. Фото: instagram.com/glyanec_zavidnie_nevesty
Анастасія Журавльова. Фото: instagram.com/glyanec_zavidnie_nevesty
Анастасія Журавльова
Фото: instagram.com/glyanec_zavidnie_nevesty

На цвинтарі, де лежить Кернес, через рік після його смерті відбулася панахида. Біля могили мера Харкова зібралися його рідні, близькі та працівники міськради. Серед присутніх були його хрещениця Анастасія Журавльова зі своїм батьком.

Кум Кернеса Євген Журавльов хрещениця Кернеса
Ліворуч - кум Кернеса Євген Журавльов та його дочка Анастасія

Де зараз Анастасія Журавльова

У мережі немає офіційної інформації про місцеперебування та роботу 29-річної хрещениці Кернеса. При цьому у її блозі в Інстаграмі відмічено місто Харків. Доступ до сторінки обмежений.

хрещениця Геннадія Кернеса
Анастасія Журавльова

#Харків #Геннадій Кернес #Анастасія Журавльова