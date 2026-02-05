Пугачеву перестали узнавать: Галкин показал помолодевшую примадонну в шапке (фото)

Певица и ее муж выехали из России после начала войны в Украине

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который недавно сменил имидж и стал неузнаваемым, вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали из России. Звездная пара поддерживает Украину, а шоумен время от времени публикует фото российских обстрелов украинских городов.

А на днях Галкин опубликовал в своем Instagram свежие фото с Аллой Борисовной, на которых ее просто не узнать. На снимках они с Максимом позируют в похожих образах — оба в темных нарядах с шапками на голове. При этом примадонна кокетливо уложила волосы под головным убором, а на ее лице элегантный макияж и очаровательная улыбка.

Галкин и Пугачева. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Новые фото с Пугачевой вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи предположили, что эти снимки были сгенерированы искусственным интеллектом, однако другие уверены — фото подлинные. На них 76-летнюю певицу просто не узнают — она выглядит молодой и посвежевшей.

Галкин и Пугачева. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

В комментариях к фото Галкина с Пугачевой пользователи принялись писать комплименты:

Лучшая пара столетия.

Вы невероятно выглядите.

Предвижу новую волну хайпа в инете.

Алла Борисовна, вам тоже эта шапка очень идет.

Да что за шапки -то такие притягательные? Или все же не в шапке дело.

Тренд весенних головных уборов 2026 задан.

Супер! Какие Вы вместе классные, красивые с юмором.

Все молодеете.

Вас просто не узнать.

Пора запускать шапочный флэшмоб.

На Аллу Пугачеву приятно посмотреть!

Аллочка, красотка нереальная! Максим, спасибо, что делитесь, для нас это важно очень.

Комментарии под фото Галкина и Пугачевой

