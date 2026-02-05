Пугачеву перестали узнавать: Галкин показал помолодевшую примадонну в шапке (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Певица и ее муж выехали из России после начала войны в Украине
Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который недавно сменил имидж и стал неузнаваемым, вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали из России. Звездная пара поддерживает Украину, а шоумен время от времени публикует фото российских обстрелов украинских городов.
А на днях Галкин опубликовал в своем Instagram свежие фото с Аллой Борисовной, на которых ее просто не узнать. На снимках они с Максимом позируют в похожих образах — оба в темных нарядах с шапками на голове. При этом примадонна кокетливо уложила волосы под головным убором, а на ее лице элегантный макияж и очаровательная улыбка.
Новые фото с Пугачевой вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи предположили, что эти снимки были сгенерированы искусственным интеллектом, однако другие уверены — фото подлинные. На них 76-летнюю певицу просто не узнают — она выглядит молодой и посвежевшей.
В комментариях к фото Галкина с Пугачевой пользователи принялись писать комплименты:
- Лучшая пара столетия.
- Вы невероятно выглядите.
- Предвижу новую волну хайпа в инете.
- Алла Борисовна, вам тоже эта шапка очень идет.
- Да что за шапки -то такие притягательные? Или все же не в шапке дело.
- Тренд весенних головных уборов 2026 задан.
- Супер! Какие Вы вместе классные, красивые с юмором.
- Все молодеете.
- Вас просто не узнать.
- Пора запускать шапочный флэшмоб.
- На Аллу Пугачеву приятно посмотреть!
- Аллочка, красотка нереальная! Максим, спасибо, что делитесь, для нас это важно очень.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела и чем занималась Джорджина до встречи с Роналду. Из простушки в королеву.