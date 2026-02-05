Укр

Пугачеву перестали узнавать: Галкин показал помолодевшую примадонну в шапке (фото)

Галина Струс
Алла Пугачева и Максим Галкин удивили переменами во внешности Новость обновлена 05 февраля 2026, 13:52
Алла Пугачева и Максим Галкин удивили переменами во внешности. Фото spletnik.ru

Певица и ее муж выехали из России после начала войны в Украине

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который недавно сменил имидж и стал неузнаваемым, вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали из России. Звездная пара поддерживает Украину, а шоумен время от времени публикует фото российских обстрелов украинских городов.

А на днях Галкин опубликовал в своем Instagram свежие фото с Аллой Борисовной, на которых ее просто не узнать. На снимках они с Максимом позируют в похожих образах — оба в темных нарядах с шапками на голове. При этом примадонна кокетливо уложила волосы под головным убором, а на ее лице элегантный макияж и очаровательная улыбка.

фото Галкина и Пугачевой
Галкин и Пугачева. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Новые фото с Пугачевой вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи предположили, что эти снимки были сгенерированы искусственным интеллектом, однако другие уверены — фото подлинные. На них 76-летнюю певицу просто не узнают — она выглядит молодой и посвежевшей.

фото Галкина и Пугачевой
Галкин и Пугачева. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

В комментариях к фото Галкина с Пугачевой пользователи принялись писать комплименты:

  • Лучшая пара столетия.
  • Вы невероятно выглядите.
  • Предвижу новую волну хайпа в инете.
  • Алла Борисовна, вам тоже эта шапка очень идет.
  • Да что за шапки -то такие притягательные? Или все же не в шапке дело.
  • Тренд весенних головных уборов 2026 задан.
  • Супер! Какие Вы вместе классные, красивые с юмором.
  • Все молодеете.
  • Вас просто не узнать.
  • Пора запускать шапочный флэшмоб.
  • На Аллу Пугачеву приятно посмотреть!
  • Аллочка, красотка нереальная! Максим, спасибо, что делитесь, для нас это важно очень.
фото Галкина и Пугачевой
Комментарии под фото Галкина и Пугачевой

