У "Сільпо" впав цінник на м'ясо: можна заощадити до 80 гривень на кілограмі

У мережі "Сільпо" є приємна пропозиція для тих, хто любить індиче філе. Ціна на цей продукт стала нижчою, і тепер можна заощадити до 80 гривень на кілограмі, купуючи його за акційною ціною.

Скільки саме можна заощадити на цьому виді м'яса, дізнався "Телеграф", проаналізувавши дані в магазині.

Тож, за 100 грамів цього продукту зі знижкою потрібно заплатити 36,69 гривні, тоді як звичайна ціна складає 44,75 гривні. Знижка 18% дозволяє значно заощадити, особливо при покупці кілограма — економія сягатиме близько 80 гривень. Якщо ж купувати лише 100 грамів, різниця у чеку буде менш помітною, але навіть невелика економія приємна.

Скільки коштує філе індички в "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

Акція триватиме до 11 березня включно, тож у покупців є достатньо часу, щоб скористатися вигідною пропозицією. Індиче філе — дієтичне, ніжне й універсальне у приготуванні, воно підходить для смаження, запікання та салатів, тому його варто купити.

