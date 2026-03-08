Тунець, моцарела і печінка тріски: на які ще товари в "Сільпо" діють знижки до 50%
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ціни приємно здивують
У мережі супермаркетів "Сільпо" стартувала нова хвиля вигідних акцій, яка дозволяє покупцям суттєво заощадити на популярних продуктах та товарах щоденного вжитку.
Знижки діють одразу на 12 позицій — від молочних продуктів і риби до бакалії та напоїв. Деякі товари можна придбати майже вдвічі дешевше, що робить покупки ще приємнішими. Список написав "Телеграф".
Список акційних товарів:
- Печінка тріски King Oscar — 109,00 грн (-39%)
- Йогурт Feels good по-грецьки 3% (1 кг) — 89,90 грн (-43%)
- Молоко згущене "Первомайський МКК" 8,5% (440 г) — 59,99 грн (-34%)
- Сир "Крафтяр" Моцарела для піци (100 г) — 39,90 грн (-42%)
- Тунець стейк свіжоморожений (100 г) — 59,68 грн (-17%)
- Сочевиця Feels good червона (500 г) — 44,99 грн (-30%)
- Сир Ghidetti Рікотта 11% (250 г) — 59,90 грн (-47%)
- Оселедець Zigmas філе слабосолоне в олії (240 г) — 100,17 грн (-37%)
- Макарони Garofalo "Фарфалле" (500 г) — 82,99 грн (-30%)
- Гранули парфумовані Lenor "Золота орхідея ваніль" (195 г) — 194,00 грн (-48%)
- Напій Feels good мигдальний з манго, бананом і насінням чіа (250 мл) — 69,69 грн (-18%)
- Чай Yogoda обліпиховий з абрикосом концентрат (50 г) — 17,99 грн (-50%)
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в "АТБ" впала ціна на один популярний товар, який можна купити до 8 березня.