Різниця в цінах може бути понад 100 грн: яку консервовану рибу найвигідніше купити в "Сільпо"
Зекономити точно вдасться
Українські супермаркети пропонують різні ціни на консервовану рибу, тож уважний вибір магазину може зекономити суттєву суму. Особливо тим, хто полюбляє такий продукт.
"Телеграф" знайшов порівняння цін на шпроти, бички та лосось на сайті "GoToShop". Виявилось, що деякі марки найвигідніше купувати в "Сільпо".
Наприклад, шпроти Brivais Vilnis Ризькі в олії 190 грамів у "Сільпо" коштують 119-139 грн, тоді як у "Auchan" – 199 грн, а в "Metro" – 193-234 грн. Таким чином, економія у "Сільпо" може сягати понад 100 грн порівняно з іншими мережами. Аналогічна ситуація з шпротами Фіш Лайн Великі 190 грамів: у "Сільпо" ціна 112-149 грн, у "Maudau" – 140 грн, у "Auchan" – 162,80 грн.
Бички Аквамарин обсмажені в томатному соусі 230 грамів також мають найнижчу ціну у "Сільпо". Там вони коштують 73,99-85,49 грн. Водночас у "Maudau" – 87 грн, а в "Metro" – 117,72 грн. Це означає, що покупка в "Сільпо" дозволяє зекономити до 40 гривень на банці.
Найвигіднішим у "Сільпо" також буде лосось Banga Атлантичний подрібнений у розсолі 180 грамів – продається за 49,19 гривні. Тоді як у "Auchan" його ціна майже вдвічі вища – 118,70 гривень. Економія складе майже 70 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі "АТБ" значно впала ціна на червону ікру.