Можна зекономити майже 240 грн на пачці: в "АТБ" стартували великі знижки на популярні бренди

Акція діятиме до 10 березня

У мережі "АТБ" триває вигідна акція зі знижками на популярні бренди кави. Ціни знижені суттєво, тож є можливість добре зекономити на щоденному напої.

Акція триватиме 14 днів, тож це чудова нагода поповнити запаси улюбленого напою за вигідними цінами. Про те, які позиції потрапили під знижки, написав "Телеграф".

Серед продуктів є:

Кава "Gold" розчинна, 250 г ТМ "Чорна Карта" — 328,90 грн (економія 204,00 грн)

(економія 204,00 грн) Кава "Gold" розчинна, 120 г ТМ "Чорна Карта" — 158,50 грн (економія 98,10 грн)

(економія 98,10 грн) Кава "Gold" розчинна, 60 г ТМ "Чорна Карта" — 82,90 грн (економія 51,00 грн)

(економія 51,00 грн) Кава "Арабіка" мелена, 230 г ТМ "Чорна Карта" — 145,90 грн (економія 80,50 грн)

(економія 80,50 грн) Кава "Espresso" мелена, 240 г ТМ "Кава зі Львова" — 133,50 грн (економія 72,40 грн)

(економія 72,40 грн) Кава з ароматом "Ірландський крем", 225 г ТМ "Кава зі Львова" — 170,90 грн (економія 92,60 грн)

(економія 92,60 грн) Кава в зернах, 1 кг ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected" — 708,50 грн (економія 236,40 грн)

(економія 236,40 грн) Кава мелена, 250 г ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected" — 203,90 грн (економія 67,00 грн)

(економія 67,00 грн) Кава "Pupa" мелена, 250 г ТМ "Kavos Bankas" — 229,90 грн (економія 99,10 грн)

(економія 99,10 грн) Кава "Prodomo" мелена, 500 г ТМ "Dallmayr" — 438,90 грн (економія 193,00 грн)

(економія 193,00 грн) Кава "Prodomo" в зернах, 500 г ТМ "Dallmayr" — 457,90 грн (економія 196,00 грн)

Знижки на різну каву в "АТБ". Фото: "АТБ"

