Він пішов з життя за два дні до великої війни: як виглядає могила дисидента Івана Дзюби

Він не боявся кинути виклик радянській системі

Іван Дзюба — український літературознавець, публіцист, дисидент, Герой України, академік НАН України, колишній міністр культури України. Він помер рівно чотири роки тому — 22 лютого 2022-го.

Що варто знати

Іван Дзюба — той, хто публічно виступив проти арештів української еліти прямо під час легендарної прем’єри фільму "Тіні забутих предків"

У своїй головній праці він довів, що радянська "дружба народів" — це лише прикриття для знищення української культури

Герой України пішов із життя уві сні рівно чотири роки тому, лише за два дні до початку повномасштабного вторгнення

Іван Дзюба народився він 26 липня 1931-го у селі Миколаївка на Донеччині в сім’ї простих людей, які пережили Голодомор й виховали сина з любов’ю до рідної мови й культури. Своє життя він присвятив вивченню літератури та культури і став видатним літературознавцем і громадським діячем.

Іван Дзюба у молодості. Фото: Національний музей історії України

У 1960-х він належав до кола найактивніших учасників київського Клубу творчої молоді. Під час прем’єрного показу стрічки "Тіні забутих предків" саме Дзюба долучився до публічного виступу проти хвилі арештів української інтелігенції.

Згодом з’явилася програмна праця "Інтернаціоналізм чи русифікація?". Це маніфест Івана Дзюби, у якому він прямо говорить про те, що політика СРСР щодо України мала колоніальний характер. Він писав, що під красивими словами про "дружбу народів" і "інтернаціоналізм" влада фактично витісняла українську мову та культуру, нав’язуючи російську як головну.

Іван Дзюба. Фото: 24 канал

Від чого помер Іван Дзюба

Дзюба помер 22 лютого 2022 року у Києві, на 91-му році життя — тихо, уві сні. З юності він хворів на туберкульоз легень, а також переніс інсульт у 1981 році. В останні роки життя його стан загально погіршився, але він продовжував працювати інтелектуально.

Іван Дзюба похований на Байковому кладовищі у Києві — одному з найвідоміших некрополів України, де знайшли спочинок видатні діячі культури, науки й політики. Місце поховання дисидента знаходиться на секторі 47А.

Могила Івана Дзюби. Фото: Юлія Кравченко, kyivpost.com

