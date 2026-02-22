Дихання весни вже близько? Коли до Харкова прийдуть "плюси"

Морози припиняться незабаром

Після хвилі морозів у Харкові розпочнеться потепління. Найближчим часом ночі стануть не такими холодними, а вдень стовпчики термометрів підійматимуться вище нуля.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Проте погода буде досить дискомфортною, чому сприятимуть опади.

Так, остання морозна ніч очікується з 22 на 23 лютого. Температура становитиме -8...-10 градусів, а вже вдень вітер зміниться з південно-східного на південно-західний і повітря прогріється до нуля. Очікується хмарна погода без опадів.

Погода в Харкові 23 лютого 2026

У вівторок, 24 лютого, у темний час доби метеорологи обіцяють -4...-2 градуси з невеликим снігом. Вдень повітря прогріється до +2, але не можна сказати, що погода буде приємною — прогнозується мокрий сніг з дощем.

Погода в Харкові 24 лютого 2026

У середу, 25 лютого, плюсову температуру можна буде спостерігати навіть уночі. Показники коливатимуться від -1 до +1 градуса. У світлий час очікується 0…+2. Протягом доби йтиме мокрий сніг.

Погода в Харкові 25 лютого 2026

Швидке потепління у Харкові підтверджує ресурс Sinoptik. Проте, за його інформацією, 24 та 25 лютого негативних температур не буде зовсім.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні потеплішає, стане більше сонячних днів. Сонячна погода та збільшення світлового дня навесні збільшить кількість електроенергії, яку виробляють сонячні електростанції, ситуація зі світлом покращає.