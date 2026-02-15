Не йдіть, а біжіть - весняні тарілки в "Аврорі" стали хітом в соцмережах

Порцеляновий посуд користувався попитом у всі часи

В мережі "Аврора" з'явилась нова весняна колекція порцелянового посуду. Окрім яскравого дизайну, цей товар приваблює вартістю.

Як зазначила користувачка у Threads, цей порцеляновий посуд виглядає надзвичайно яскраво. Тож вона його придбала та відразу подала в ньому вечерю.

Що потрібно знати:

В асортименті з'явилась весняна колекція посуду

Ціни на товар зумовили ажіотаж в соцмережах

Цей товар приваблює покупців ціною та дизайном

"В Аврору завезли нові тарілочки, я за 5 хвилин до закриття, бігооооом на касу. До речі, вже встигла подати в них", — написала користувачка.

Допис про новий посуд в "Аврорі"

Своєю чергою, цей товар також активно обговорюють і в Instagram. Зокрема, одна з користувачок задумалась над придбанням такого посуду для всієї сім'ї.

"Охнула й ахнула, як побачила порцелянові тарілки в Аврорі…І тепер думаю: мені вони треба чи всім родичам на свята?", — зазначено в повідомленні.

Про який товар йде мова гривень

Тарілка супова порцелянова фігурна Almo Квіти Діаметр — 22 см. Ціна — 119 гривень.

Ця тарілка призначена для супу, борщу, крем-супу, рагу або пасти. Якісна порцеляна відзначається міцністю, глазурованою поверхнею та стійкістю до пошкоджень.

Тарілка супова в "Аврорі"

Салатник порцеляновий фігурний Almo Квіти Діаметр — 15,5 см. Ціна — 109 гривень.

Фігурний порцеляновий салатник зручний для подачі салатів, десертів, закусок або фруктів. Також в ноьому змішувати овочеві або фруктові асорті.

Салатник порцеляновий в "Аврорі"

В чому переваги порцелянового посуду

Порцеляна — це один з видів тонкої кераміки. Порцеляна має малу пористість, через що вона непроникна для газу та води, має доволі високу механічну міцність, термостійкість та електроізоляційні властивості.

